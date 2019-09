Chiro Sloepi organiseert ‘Beers from Hell’ en hoopt zo centjes in te zamelen voor de nieuwbouw te bekostigen Toon Verheijen

12u04 10 Kalmthout Chiro Sloepi in Nieuwmoer organiseert op in samenwerking met Gunter Mertens van het Kerstbierfestival de allereerste editie van ‘Beers from Hell’ op 27 september. Een bierfestival met bieren die allemaal een of andere link hebben met ‘de donkere kant’. Sloepi hoopt met de inkomsten een deel van de kosten voor de nieuwe gebouwen te financieren.

Chiro Sloepi in Nieuwmoer is een van de sterkst groeiende jeugdbewegingen in Kalmthout en telt momenteel zo’n 120 leden. De lokalen in de Kroonstraat waren/zijn echter tot op de draad versleten en dus moest de jeugdbeweging uitkijken naar een nieuw gebouw. De eerste werken zijn ondertussen gestart. De gemeente Kalmthout neemt zo’n 70 procent van de kosten (480.000 euro) op zich, maar dat betekent dat de jeugdbeweging zelf ook nog altijd zo’n 145.000 euro nodig heeft. “Onze huidige gebouwen waren echter tot op de draad versleten”, vertellen Hilde Bastiaenen, Rob Van Loon, Merel De Backer en Evert Arnouts. “In onze nieuwe gebouwen komen een polyvalente ruimte, een keuken, opslag voor de kampspullen, sanitair en ruimte voor de jeugdwerking. Daarna is het de bedoeling dat we ook het terrein nog onder handen nemen.”

De jeugdbeweging krijgt ondertussen heel wat steun zoals van Super Brut (een truckhappening) en Nieuwmoer On Stage (De Kroon). Ze hebben ook hun plantenverkoop, kerstbomenverkoop, een fakkeltocht en ze proberen overal waar ze kunnen een centje bij te verdienen door te gaan tappen. Maar nu gaan ze ook een eigen bierfestival organiseren. Ze kregen daarvoor de hulp van Gunter Mertens van het wereldbekende Kerstbierfestival. “Het logo van hun fuif ‘Slupiler’ is een stierenkop die er nogal duivels uitziet”, vertelt Gunter. “Dat bracht me op het idee om iets met ‘duivelse’ bieren te doen.” Zo zullen onder meer op de lijst staan: Duvel, Lucifer, Satan, Helleketel, Hel & Verdoemmenis, Mort Subite en Dead Man’s Hand. “Uiteraard enkele bekende bieren, maar we proberen er ook wat minder bekende op te zetten”, zegt Gunter. “We houden de kaart ook bewust beperkt tot een veertigtal om het wat overzichtelijk te houden. Hopelijk slaat het wat aan en kunnen we het jaarlijks herhalen.”