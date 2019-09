Chiro Myin verhuist Bal-tazaar naar nieuwe locatie: “Meer ruimte voor te feesten en meer veiligheid” Toon Verheijen

23 september 2019

11u26 0 Kalmthout Het begon met een kleine tentfuif, maar de voorbije jaren is Bal-tazaar van Chiro Myin uitgegroeid tot een van de grootste tentfuiven in de regio. De voorbije jaren wist het evenement telkens rond de 5.000 bezoekers te trekken. Daarom is nu beslist om de veertiende editie niet langer op de vertrouwde locatie te geven, maar is een nieuw terrein gevonden aan de Foxemaatstraat.

De eerste locatie van Bal-tazaar vond plaats op het eigen terrein achter bPost, maar al snel verhuisde het evenement naar de Heikantstraat. De ruimte ontbrak echter om daar uit te breiden, dus ging de Chiro op zoek naar een alternatief. “Het is niet dat we persé nog veel groter willen worden, maar het was vooral de bedoeling om onze bezoekers iets meer ruimte te geven om eens goed te kunnen feesten”, zegt Charlotte Vanheybeeck. “En ook de veiligheid speelt mee, want we hadden nood aan een grotere bufferzone. Na een zoektocht hebben we de ideale locatie gevonden op de hoek van de Foxemaatstraat en Beekdal. Ideaal, want we blijven nog altijd centraal in de gemeente. Vanop de wei kan je zelfs onze kerktoren zien staan.”

Twee tenten

De veertiende editie van Bal-tazaar vindt plaats op zaterdag 5 oktober. “Vorig jaar hebben we een test gedaan met twee feesttenten en dat was een succes”, zegt Charlotte. “Dat gaan we dit jaar dus opnieuw doen. In de grote tent komen de dj’s Prego & Cuzino, Karakals, Miss Bontbeats en Pat B. In de kleinere tent kan je uit de bol gaan op de muziek van onder meer Sebastian Nova, DJ Drisco, Prego en Draailex. Tussen 21 en 22 uur hebben we happy hour.” Naast de grote tentfuif op zaterdag is er op vrijdag ook al de traditionele barbecue.

Tinder

Wie trouwens een kaartje wil willen, moet even naar de datingsite Tinder surfen. “Onze mascotte, Ballie, en zijn vriendinnetje Balliena, zijn ook te vinden op Tinder. Iedereen kan swipen naar hen en ze verleiden met een originele openingszin”, legt Charlotte uit. “Wie de grappigste openingszin stuurt, wint een gratis duoticket. Wie niet al die moeite wilt doen, kan natuurlijk online of in één van onze voorverkoopadressen een inkomkaartje aanschaffen aan 5 euro. Aan de kassa betaal je 7 euro. Vooraf kan je ook online al drankbonnen kopen, zodat je daar op de avond zelf niet meer voor moet aanschuiven.”