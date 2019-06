Centrum is de sportiefste wijk van Kalmthout Toon Verheijen

26 juni 2019

12u07 0

Wijk Centrum heeft zichzelf gekroond tot meest sportieve wijk van de gemeente. Loopsters en lopers uit de Bezemheidelaan, Foxemaatstraat en Hollekelderstraat wisten die titel begin mei in de wacht te slepen tijdens de traditionele Parkcross. Linda Van Lent kreeg de Trofee, geschonken door het gemeentebestuur van Kalmthout, maar wilde die eigenlijk geven aan organisator Luk Wuyts. “Maar ik wilde dat de trofee niet ergens op een schouw belandde en voor iedereen zichtbaar moest kunnen zijn”, zegt Luk Wuyts. “ Het was immers de verdienste was van de drie betrokken straten.” Hij bedacht een plaatsje boven op zijn brievenbus en trok naar zijn buurman Frans Snoeys met de vraag een mooi, waterdicht kastje te construeren waarin de trofee zou geplaatst kunnen worden. Op dinsdag 25 juni werd de Trofee Sportiefste Wijk van Kalmthout dan officieel ingehuldigd door burgemeester Lucas Jacobs in het bijzijn van de bewoners van de Bezemheidelaan, Foxemaatstraat en Hollekelderstraat.