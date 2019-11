CD&V-vrouwen delen witte lintjes uit: “Elke provincie moet zorgcentrum hebben voor slachtoffers seksueel geweld” Toon Verheijen

08 november 2019

13u28 0

De CD&V-vrouwen van de afdelingen Kalmthout en Wuustwezel hebben vrijdagmorgen witte lintjes uitgedeeld aan alle treinreizigers in het station van Kalmthout. “Het dragen van een wit lintje is een engagement om geen geweld te plegen”, vertelt Wies Peeters. “We doen ook een oproep om geweld niet oogluikend toe te staan of te verzwijgen. We willen slachtoffers van geweld ook aanzetten om hulp te zoeken. We hopen ook dat er specifieke informatiecampagnes worden opgestart en dat er en structurele financiering komt voor zorgcentra waar vrouwen terechtkunnen na seksueel geweld. Elke provincie zou zo een zorgcentrum moeten hebben.”