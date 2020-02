Carnaval is groot feest op basisschool 3D Toon Verheijen

21 februari 2020

Piraten, clonws, prinsessen, soldaten en ook wel wat monsters en gekke dieren. Het was een bonte bende vrijdag op GO! basisschool 3D. Alle leerlingen en juffen liepen ook samen in een stoet door Kalmthout. Heel wat mensen kwamen kijken naar het dansende spektakel.