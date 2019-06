Buurtfeest Heuvelo breidt voor tweede editie al meteen met een ‘festivaldag’ uit Toon Verheijen

03 juni 2019

21u14 0 Kalmthout Het buurtfeest Heuvelo is dit jaar nog maar aan de tweede editie toe, maar heeft met Wim Soutaer en De Romeo’s toch twee grote namen kunnen strikken. Naast de optredens is er ook nog een wielerwedstrijd en uiteraard de nodige kinderanimatie. “We breiden dit jaar ook uit en ons buurtfeest wordt een tweedaagse”, zegt Wies Jaspers. Een deel van de opbrengst gaat naar Kom op Tegen Kanker. Het festival vindt plaats op 21 en 22 juni.

Heuvelo vond vorig jaar een eerste keer plaats en lokte meteen al meer dan duizend bezoekers. Daarom komt er dit jaar een extra dag bij. Het concept van de vrijdagavond blijft hetzelfde. “We starten om 17 uur met eten, drinken, kinderanimatie en enkele optredens”, vertellen Wies Jaspers, Niels Smouts en Dieter Antonissen. “Om 19.30 uur start de wielerwedstrijd Grote Prijs PC Yellow en een optreden van Pink Cadillac. De eerste dag wordt afgesloten met een afterparty met muziek uit de jaren ’90.”

De organisatie dankt ook basisschool Den Heuvel en directeur Dirk Baeyens voor het ter beschikking stellen van de speelplaats. Daar zal ook dag twee alles plaatsvinden. De festiviteiten starten dan al op de middag met Blitz 4 Kids en in het kinderland kunnen de kleinsten zich uitleven op springkastelen, kindergrime en ballonplooien. Daarna volgen nog optredens van Jan Mees & The Timeless Band, Wim Soutaer en schlagerzanger Kristof Carpentier en als afsluiter staan De Romeo’s geprogrammeerd. “We verwachten heel veel bezoekers op zaterdag, dus we raden aan om ’s middags al op tijd te komen. Als het plein vol staat, is het mogelijk dat we mensen gaan moeten weigeren om veiligheidsredenen.”

De organisatie denkt ook nog aan het goede doel. “We willen vooral onze buurt samenbrengen voor een gezellig feest”, zegt Michaël Declercq. “Daarom gaan we de komende dagen ook van deur tot deur om iedereen in te lichten en uit te nodigen. We verkopen tegelijkertijd ook steunkaarten waarvan een deel van de opbrengst naar Kom op Tegen Kanker gaat.”