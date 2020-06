Buurtbewoners asielcentrum voeren stille actie: “Begrijpen gebrek aan communicatie absoluut niet” Toon Verheijen

29 juni 2020

20u45 2 Kalmthout Een groep buurtbewoners van het tijdelijk asielcentrum aan de Putsesteenweg in Kalmthout hebben samen met een delegatie van het Vlaams Belang een stille protestactie gehouden aan het asielcentrum. Een groep buurtbewoners van het tijdelijk asielcentrum aan de Putsesteenweg in Kalmthout hebben samen met een delegatie van het Vlaams Belang een stille protestactie gehouden aan het asielcentrum. Al sinds het bekendmaken enkele maanden geleden is er heel wat protest tegen het asielcentrum.

Fedasil en G4S maakten in februari bekend dat ze in een voormalig schoolgebouw aan de Putsesteenweg een tijdelijk asielcentrum wilden realiseren voor 120 personen. Bij heel wat buurtbewoners, maar ook de gemeente zelf zorgde dit voor aardig wat tegenkanting. Het gemeentebestuur liet de werken ook een aantal keer stil leggen. Nu zou de opening gepland zijn voor over enkele dagen, maar officieel weet niemand van de buurtbewoners dat. “Als buurtbewoners hebben wij dan ook heel wat bezorgdheden, maar onze stem is nooit gehoord”, klinkt het. “Wij zijn zeker niet tegen een asielcentrum. Die mensen moeten ergens opgevangen worden. Maar niet op deze locatie in een aftands gebouw en in een omgeving waar niets voor die mensen te beleven valt. Wij vrezen dat zij gaan rondhangen in de buurt en dat dit voor overlast zal zorgen. Ook het gevaar van de drukke baan baart ons zorgen, wanneer asielzoekers te voet naar bijvoorbeeld het treinstation zullen gaan. En het is ook de gebrekkige locatie die ons tegen de borst stuit. We worden van nauwelijks iets op de hoogte gehouden.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ongenoegen

Tijdens de stille symbolische actie plakten de actievoerders hun mond af om aan te tonen dat ze nauwelijks gehoord zijn in het hele dossier. Sommigen droegen ook een mondmasker. Deels ook uit symboliek. “In andere asielcentra zien we uitbraken van Covid-19. Omdat de asielzoekers zo dicht op mekaar gaan wonen vrezen we ook hier een uitbraak. Omdat het een open asielcentra is, zal de ziekte zich kunnen verspreiden, wat ook een risico is voor de gezondheid van de buurtbewoners. En we blijven er ook bij dat dit gebouw ondanks alle werken nog altijd niet veilig is.”