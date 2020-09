Buitenklasje, nieuwe speelhuisjes en diertjes: leuke start voor leerlingen van de 4sprong in Kalmthout Toon Verheijen

20u10 0 Kalmthout Freinetschool de 4sprong maakte van de start van dit schooljaar iets speciaal, want de hele school werd de voorbije weken en maanden in een nieuw jasje gestoken.

“Deze zomer is er hard gewerkt”, zegt zorgcoördinator Sanne Wubben. “Alle buitenmuren zijn geschilderd en de speelplaats is grondig vernieuwd. Naast de grote grasspeelplaats zijn er nu ook nieuwe huisjes om in te spelen en we hebben nu ook een buitenklasje.” En als verrassing voor de kinderen: er zijn nu diertjes op school. “Twee konijnen genieten alvast van een groot hok, waar ze naar hartenlust kunnen spelen en graven vlak naast een mooie vogelkooi. Later gaan we misschien nog uitbreiden met meer dieren. We hebben alvast een grote wei waar misschien nog wel dieren een fijn thuis kunnen vinden”, lacht meester Steve.

De kinderen waren alvast dolblij met hun nieuwe vrienden. Het maakte de start van het schooljaar extra bijzonder.