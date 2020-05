Brandweer laat loods Oud Papier Michel in Kalmthout gecontroleerd uitbranden Patrick Lefelon & Toon Verheijen

04 mei 2020

20u04 18 Kalmthout Er is een zware brand aan de gang bij Oud Papier Michel aan de Brasschaatse sesteenweg in Kalmthout. De operationele fase van gemeentelijke rampenplan is afgekondigd.



In de opslagplaatsen van Oud Papier Michel zijn twee brandhaarden aangetroffen die de brandweer op dit moment onder controle houdt. Er is geen onmiddellijk gevaar voor omwonenden. Zij worden wel gevraagd bij rookhinder de ramen en deuren gesloten te houden. Burgemeester Lukas Jacobs is ter plaatse.



De brand ontstond in één hangar en sloeg dan over naar een opslagplaats die er rechts tegenaan gebouwd is. De twee loodsen staan volledig brand. De brandweer heeft de situatie wel onder controle. “Het papier in een loods heeft vuur gevat. Die laat de brandweer gecontroleerd uitbranden”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Tegelijk bestrijden ze het vuur vanuit de andere loodsen. Rookhinder is mogelijk richting Kapellenbos. Die kan nog enige tijd duren. Gelieve ramen en deuren daar dicht te houden.”

Momenteel krijgt de brandweer bijstand uit Essen en Wuustwezel. Door de aard van de brand laat de brandweer de getroffen loods gecontroleerd uitbranden. De KMO-zone Bosduin is tjidelijk afgesloten.