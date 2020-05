Brand Oud Papier Michel: uitgebrande loods wordt helemaal leeg gehaald Toon Verheijen

05 mei 2020

09u09 0 Kalmthout De Brandweer Zone Rand heeft de brand bij Papier Michel maandagnacht volledig onder controle gekregen. De rookontwikkeling is gestopt. De hinder in de omgeving zal nog wel heel de nacht duren.

De brand in één van de loodsen van Papier Michel brak maandagavond uit. De brandweerpost Kalmthout kreeg de hulp van verschillende andere korpsen van de Brandweer Zone Rand om het vuur te bestrijden. In totaal werden er meer dan 70 brandweerlieden ingezet. De uitgebrande loods wordt dinsdagvoormiddag verder leeggehaald waarna het nog altijd smeulende materiaal verder wordt afgeblust. Die werken zullen nog geruime tijd in beslag nemen. De rookontwikkeling is ondertussen wel gestopt.

Recyclagepark gesloten

“De KMO-zone Bosduin is niet bereikbaar via de Franse Weg”, klinkt het bij de gemeente. “De toegang tot de zone verloop zowel voor auto’s als voor fietsers langs de parking van de garage Van Trier (Renault). De bedrijven in Helleven zijn wel bereikbaar via de Franse Weg. Onze politiemensen zullen voor de verkeersregeling zorgen.” Het recyclagepark blijft deze voormiddag gesloten. Op de Brasschaatsteenweg geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u van aan de Franse Weg tot aan de rotonde aan de Heikantstraat.