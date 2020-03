Bouwonderneming Jos Dejongh houdt werknemers thuis en legt werven grotendeels stil Toon Verheijen

17 maart 2020

21u03 0

Bouwonderneming Jos Dejongh nam nog voor de nieuwe drastische maatregelen van de regering van dinsdagavond een drastische beslissing. Alle bouwvakkers moeten vanaf woensdag thuisblijven.

De zaakvoerder is heel duidelijk in zijn boodschap. “Hey allemaal, even om te vertellen dat corona ook onze firma in zijn klauwen heeft”, aldus de zaakvoerder. “Wij hebben daarom beslist om al onze mensen vanaf morgen (woensdag) niet meer naar de werven te laten gaan. De werven zullen bij wijze van spreke stilvallen. Wil dat zeggen dat er niemand meer te bereiken is ? Neen. Onze projectleiders, de directie, de administratie, de calculators zullen veelal van thuis uit werken en dus wel bereikbaar zijn via e-mail of telefoon. Ik hoop dat jullie ons begrijpen en dat er maar één manier is om de coronocrisis te lijf te gaan en dat is door met zoveel mensen mogelijk thuis te blijven. Wij hopen daar een voorbeeldfunctie in te zijn. We hopen jullie binnenkort te zien in betere en gezonde tijden.”