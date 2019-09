BMW Meeusen verhuist naar oude site van borstbollenfabrikant Wycam’s Toon Verheijen

02 september 2019

11u02 0 Kalmthout Garage BMW Meeusen viert het 70-jarig bestaan dit jaar met een verhuis naar de site van borstbollenfabrikant Wycam’s aan de Brasschaatsteenweg. De concessiehouder bouwde er een gloednieuwe showroom en garage. Ook de oude productiehal werd geïntegreerd.

Een aannemer startte ruim anderhalf jaar geleden met de bouw van de gloednieuwe showroom en garage. Meeusen is een begrip in de regio. Het was Marcel Meeusen die in 1949 een handel begon in moto’s en bromfietsen. Tien jaar later stapte hij over naar BMW en werd de zaak op de oude locatie aan de Brasschaatsteenweg al een eerste keer uitgebreid. Het was het startschot van een hele reeks investeringen, verbouwingen en uitbreidingen. “Nu was de tijd rijp voor een volledig nieuw gebouw”, vertellen de huidige zaakvoerders Pierre en Stijn Meeusen. “We hebben eind 2016 de site van Wycam’s gekocht. We hadden nood aan een nieuw gebouw om de snelle groei van de concessie te volgen net als het steeds meer uitgebreide gamma van BMW.”

De familie Meeusen stelt momenteel zo’n dertig personeelsleden te werk. Het nieuwe gebouw is voorzien van zonnepanelen en 2.000 vierkante meter groendak. “Het voordeel is dat al onze diensten nu ook samenzitten onder één dak”, vertellen de zaakvoerders. “We hebben onze nieuwe wagens, maar ook de selectie tweedehandswagens, de receptie, de werkplaats, de carrosserie, het magazijn en de kantoren. We hebben de oude productiehal van Wycam’s geïntegreerd in ons gebouw en er een extra verdieping opgezet. Die ruimte kunnen we gebruiken om wagens te stockeren en te parkeren. Het handige voor de klanten is dat ze zich direct met hun auto kunnen aanmelden aan de receptie en dat er meteen een vervangwagen klaarstaat.”

BMW Meeusen zet op 21 en 22 september de deuren open voor het brede publiek. Iedereen kan dan de nieuwbouw bezichtigen en uiteraard ook de nieuwste modellen van BMW bewonderen.