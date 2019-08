Bibliotheek week gesloten voor renovatiewerken Toon Verheijen

12 augustus 2019

12u38 0

De bibliotheek van Kalmthout is nog tot en met zaterdag 17 augustus gesloten voor renovatiewerken. Leden van de bib kunnen dus geen materialen ontlenen of de krant komen lezen. Wie nog materialen moet inleveren, kan wel terecht bij de inleverbus. Online kan de uitleentermijn van de materialen ook verlengd worden via http://bibliotheek.kalmthout.be.

Wanneer de bib weer opengaat op maandag 19 augustus kan je enkel nog met de bankkaart betalen aan de automaat. Dat kan vanaf dan ook contactloos.