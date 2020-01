Bewoonster Sint-Vincentius maakt beeldje van Suske en Wiske en Willy Vandersteen: “Dit krijgt mooie plaats in station van Heide” Toon Verheijen

09 januari 2020

10u54 0 Kalmthout Een bewoonster van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius heeft stripkenner Jan Francken, bezieler van alles wat met Suske en Wiske en Kalmthout heeft te maken, een mooie verrassing bezorgd. Ze maakte zelf een beeldje van de twee beroemdste inwoners van Kalmthout en hun geestelijke vader.

“Vlak voor kerstmis waren we naar Sint-Vincentius getrokken om hen enkele geschenken te overhandigen zoals strips en puzzels van Suske en Wiske”, zegt Jan Francken. “Een van de bewoonsters vond dat blijkbaar zo lief dat ze een tegenprestatie wilde doen. Margriet van Hooydonck heeft eigenhandig een beeldje gemaakt met ijzerdraad, papier-maché, klei en verf van Suske en Wiske en hun geestelijke vader Willy Vandersteen. Het is een prachtig kunstwerkje geworden. Het zal zeker zijn plaats krijgen in de wachtzaal van het station in Heide. Het is andermaal een bewijs dat Kalmthout meer dan ooit een Suske en Wiske-dorp is.”

In het Sint-Vincentius werd een van de afdelingen vorig jaar nog helemaal aangekleed in het thema van Suske en Wiske.

Jan Francken zit overigens niet stil. Op 21 juni is er een nieuwe Stripdag in Kalmthout en dan zal ook het boek ’75 jaar Suske en Wiske, Heikneuters van Kalmthout’, verschijnen. “Wie nog unieke foto’s of werkjes heeft liggen van Willy Vandersteen of Suske en Wiske zelf, mag ons die zeker bezorgen.”