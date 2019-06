Bestelwagen vat vuur in magazijn: brandweer voorkomt enorme schade Sander Bral

15 juni 2019

23u06 0 Kalmthout Brandweer Zone Rand snelde zich vrijdagavond richting de Brasschaatsesteenweg in Kalmthout voor een brand in een magazijn. Wellicht vatte een geparkeerde bestelwagen in het gebouw vuur door een kortsluiting. Het interieur blakerde zwart door de brand maar de brandweer kon enorme schade voorkomen.

De bestelwagen stond al in het magazijn geparkeerd sinds vijf uur in de namiddag, de brand zelf ontstond pas rond elf uur ’s avonds. Mogelijk zorgde een kortsluiting onder de motorkap voor het vuur. De brandweer zorgde ervoor dat de brand oversloeg op andere geparkeerde wagens of opgeslagen materiaal. Daardoor kon erger voorkomen worden.

Er vielen geen gewonden.