Beeldhouwer Jorg Van Daele realiseert huzarenstukje in Zuid-Korea: kunstwerk van 15 ton, zes meter hoog en twee meter breed Toon Verheijen

03 oktober 2019

13u58 0 Kalmthout Beeldhouwer Jorg Van Daele heeft zopas zijn grootste beeldhouwwerk ooit afgemaakt. Het beeld ‘King of Peace’ is gemaakt uit een blok grijze graniet van vijftien ton, is 5,6 meter hoog, 2,1 meter breed en 1,2 meter diep. Het beeld staat in de beeldentuin van het Mosan Art Museum in Zuid-Korea.

“Dit is inderdaad het grootste beeld dat ik ooit gemaakt heb”, zegt de trotse beeldhouwer uit Nieuwmoer (Kalmthout). “Het reusachtige beeld bestaat uit zeven delen. Elk deel staat voor een van de zeven continenten. Symbolisch, want ze hebben elkaar allemaal nodig om aan vrede te werken. Als je één deel (continent) wegpakt, valt alles uit elkaar. Dat geldt zowel voor dit beeld als voor onze wereld.” De realisatie van het beeld was een intensief werkje. “Vier weken lang heb ik zeven dagen op zeven aan het beeld gewerkt van 6.30 uur ’s morgens tot 17.30 uur ’s avonds. En dat was in weer en wind, want we zijn twee keer moeten stoppen omdat er een tyfoon voorbij raasde. Het was fysiek een zware beproeving, maar het is uiteindelijk gelukt. En dat dankzij de ondersteuning van de organisatie en het enorme respect van de Koreanen. Ik ben enorm trots ook want de beeldentuin lokt wekelijks duizenden bezoekers.”

Het beeld moet nog wel rechtop komen te staan. “Toen ik er was, was er geen voldoende grote kraan beschikbaar om het gevaarte recht te zetten. Dat zou binnenkort moeten gebeuren. Ik ben dus van plan om binnenkort nog eens terug te reizen wanneer het beeld rechtop staat zodat ik het eindresultaat kan bewonderen.”