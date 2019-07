Bart Brinckman geeft feestrede voor Vlaamse Feestdag Ben Conaerts

02 juli 2019

16u44 0 Kalmthout In het kader van de Vlaamse Feestdag nodigt de gemeente Kalmthout de bekende journalist Bart Brinckman uit. Hij komt op zaterdag 6 juli om 15 uur de feestrede verzorgen in de raadzaal van het gemeentehuis.

Bart Brinckman is een gevestigde waarde in het journalistieke landschap. Hij won in 2009 de Dexiaprijs en in 2012 de Belfiusprijs, samen met enkele collega’s, voor de beste krantenjournalistiek. Als senior writer bij De Standaard heeft hij een goede kijk op en een duidelijke mening over wat er leeft in Vlaanderen. In zijn feestrede gaat hij dieper in op de actuele situatie in Vlaanderen en de uitdagingen waar we de komende tijd voor staan.

Na de feestrede kan je napraten met een drankje erbij. De toegang is gratis.

Een overzicht van alle activiteiten ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag vind je op de website www.kalmthoutfeest.be.