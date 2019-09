AZ Klina neemt leiding ziekenwagendienst gemeente over en werkt samen voor realisatie van zorgpunt Toon Verheijen

05 september 2019

12u48 0 Kalmthout Het AZ Klina neemt per direct de operationele leiding over van de ziekenwagendienst 112 van de gemeente Kalmthout. Het is de eerste stap in een intensieve samenwerking die over enkele jaren zelfs moet leiden tot oprichting van een echt centraal zorgpunt in de noordrand van Antwerpen. Dat zou komen op de plaats waar nu het OCMW is gehuisvest.

De gemeente Kalmthout startte al in de jaren ’50 met een eigen ziekenwagendienst. Momenteel zijn er tien vrijwilligers actief waaronder één in vast dienstverband die ook andere taken vervult binnen de gemeente. De ziekenwagendienst is 24/24 en 7/7 beschikbaar en reed vorig jaar niet minder dan 900 ritten. “Dat bewijst alleen maar het grote nut”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Het heeft altijd perfect gelopen, maar nu werden we geconfronteerd met een diensthoofd en enkele vrijwilligers die ermee stoppen. Daarom zijn we het gesprek aan gegaan met Klina om hun expertise te gebruiken om onze ziekenwagendienst operationeel te gaan leiden.”

Uitbouwen

Het AZ Klina is zelf ook tevreden met de samenwerking die het kan aangaan. “We willen en zijn het referentieziekenhuis voor dringende hulpverlening in Noord-Antwerpen”, zegt algemeen directeur Joost Baert. “We hebben al een huisartsenwachtpost, een 112-post in de regio Sint-Job en we bouwen onze spoeddienst uit. Met de exploitatie van de 112 in Kalmthout gaan we nog een stapje verder.” Dat beaamt ook stafmedewerker verpleging van het AZ Klina Pieter Van Turnhout. “We gaan nu snel proberen werk te maken van het instandhouden en verder uitbouwen van de 112 in Kalmthout”, aldus Pieter Van Turnhout. “Het feit dat ze 24 op 24 en 7 op 7 bereikbaar zijn, zorgt voor de negen vrijwilligers die overblijven een zwaar engagement. We gaan nu proberen mensen uit Kalmthout te blijven engageren om zich als vrijwilliger op te geven, maar we kunnen vanuit Klina ook mensen uit de ruimere omgeving proberen te stimuleren naar Kalmthout te komen. De gemeente zal dan een locatie ter beschikking stellen waar ze op een aangename manier kunnen verblijven tijdens hun diensturen. Er komt ook een extra beroepskracht bij om alles mee in goede banen te leiden.”

Zorgpunt

De samenwerking tussen AZ Klina en Kalmthout zal in de volgende jaren nog uitgebreid worden met als ultiem doel een zorgpunt dat een beetje vergelijkbaar is met de polikliniek in Essen. “We starten nu al met een werkgroep om de noden in kaart te brengen”, zeggen Joost Baert en Lukas Jacobs. “Het zorgpunt zou komen op de plaats waar nu het OCMW zit (Heuvel). Die vijftig personeelsleden verhuizen over enkele jaren immers mee naar het nieuwe gemeentehuis. Mensen uit de regio kunnen er dan terecht voor eenvoudige medische handelingen zoals beeldvorming of een bloedafname. We kunnen er ook consultaties voorzien voor bijvoorbeeld chronische aandoeningen op te volgen. De patiënten moeten dan niet meer speciaal naar het Klina met de wagen of het openbaar vervoer. Want dat laatste is vanuit Kalmthout of Essen bijvoorbeeld niet altijd evident.” Maar Lukas Jacobs denkt ook ruimer. “Denk maar aan Kruispunt of Tejo die instaan voor therapeutische begeleiding. Ook die zouden daar mee kunnen komen zitten om echt een ruim zorgpunt uit te bouwen.” De realisatie zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten.