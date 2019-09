Authentieke smidse te bezoeken op Open Monumentendag Toon Verheijen

06 september 2019

Bezoekers van Open Monumentendag krijgen zondag 8 september de kans om de authentieke smidse van Louis Aerts in Nieuwmoer te bezoeken. De smidse zet voor één keer de deuren open. De huidige smidse werd gebouwd in 1911 en ademt nog de sfeer van decennia zwaar ambachtelijk werk. Op zondag zijn er doorlopend rondleidingen in de smidse. De hoefijzers aan het plafond en de hoefstal om paarden te beslaan, geven een waarheidsgetrouw beeld van dit prachtige ambacht. Willy Beyers geeft met plezier info over het alaam van de smid. Om de ervaring nóg echter te maken, geeft kunstsmid Chris Claessen een smeeddemonstratie. Daarvoor wordt het originele smidsevuur nog een keer aangestoken. Vanuit het Dorpshuis Nieuwmoer start elke twintig minuten een rondleiding.