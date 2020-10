Arboretum zoekt meters en peters om uitbreiding van planten- en bomentuin mee te financieren Toon Verheijen

09 oktober 2020

20u49 0 Kalmthout Het Arboretum van Kalmthout gaat op zoek naar meters en peters die een de uitbreiding van het groendomein met 10.000 vierkante meter mee willen financieren. Het Arboretum van Kalmthout gaat op zoek naar meters en peters die een de uitbreiding van het groendomein met 10.000 vierkante meter mee willen financieren. Het gaat om een tuin van de 89-jarige Sonja Van Laethem die in de Lindendreef woonde en afgelopen zomer haar tuin verkocht aan het Arboretum.

Afgelopen zomer al geraakte bekend dat het Arboretum – nu 12,5 hectare groot – maar liefst één hectare groter zou worden omdat er een akkoord was met de 89-jarige Sonja Van Laethem die in de Lindendreef woont. Haar meer dan prachtige tuin grens achteraan aan het Arboretum en was op die manier de ideale aanvulling op de bestaande plantentuin. Om de aankoop mee te financieren, wil het Arboretum nu op zoek gaan naar meters en peters. “Je kan al sponsoren vanaf één vierkante meter”, zeggen directeur Bram Rammeloo en provincieafgevaardigde Jan De Haes (N-VA). “Wie sponsort zal als eerste kennis kunnen maken met de uitbreiding. Je kan kiezen uit 10, 40, 500 en 1.000 euro. Dat gaat dan van een stukje wandelgazon tot een vierkante meter tuin met zeldzame, bijzondere en bedreigde bomen om te koesteren. We hopen met het meter- en peterschap onze trouwe en vaste fans nog wat meer te betrekken.”

Extra collecties

Het toekomstige nieuwe deel van het Arboretum ligt achter de rode tuin dichtbij het witte tuinprieel aan de achterzijde. “Er staan nu al heel wat imposante bomen zoals een statige oude rode beuk en een Japanse notenboom van 70 jaar oud net als een mooie robinia die heel wat bijen aantrekt”, zegt Rammeloo. “Maar we gaan er ook nieuwe collectie aanplanten zoals erfgoedcultivars van toverhazelaars en pluimhortensia’s. Bovendien verbindt het Grenspark Kalmthoutse Heide de provinciale Zwanenloop met de nieuwe tuinuitbreiding.”

Werken

Voorlopig is de uitbreiding nog niet toegankelijk, maar er zijn al wel studies gestart om het stuk perfect te integreren in het bestaande Arboretum. “De werken in de tuin zelf zullen we over de komende jaren spreiden”, zegt Rammeloo. “We zullen dan ook bekijken en bestuderen wat de precieze mogelijkheden zijn van de tuin en wat we gaan doen met de woning aan de Lindendreef want die hoort er ook bij.”

Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting is er fiscaal voordeel voor de meters en de peters van dit project. Zelfs de Nederlandse bezoekers kunnen hun steun fiscaal inbrengen omdat de Koning Boudewijnstichting ook in Nederland erkend is. Het meter- of peterschap is in België financieel aftrekbaar vanaf 40 euro. Bij een gift van 40 euro of meer aan Arboretum Kalmthout, reikt de Koning Boudewijnstichting een attest uit dat je aan de belastingaangifte kunt toevoegen. Alle info op http://www.hetarboretumgroeit.be.