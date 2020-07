Arboretum zet deuren open voor avondwandeling en kamperen Toon Verheijen

16 juli 2020

Het Arboretum in Kalmthout gaat tijdens de resterende weken van juli en de hele maand augustus elke donderdag tot 22 uur openblijven voor bezoekers die eens een avondwandeling willen maken. Ook de cafetaria en het groene patioterras van Arboretum Kalmthout blijven op donderdag tot 22 uur open. Op zaterdag is er dan weer de mogelijkheid om te kamperen in het Arboretum. Elke zaterdag na sluitingstijd kun je op de grasvlakte tussen de rode tuin en het tuintheater je eigen tentje opzetten. Op zondag mag je nog heel de dag in de tuin rondwandelen.

https://www.arboretumkalmthout.be/