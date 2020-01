Arboretum roept mooiste toverhazelaars uit tot Miss Hamamelis 2020 Ben Conaerts

26 januari 2020

17u03 0 Kalmthout Het Arboretum is zondag op zoek gegaan naar ‘Miss Hamamelis 2020’, of: de mooiste toverhazelaar van het land. Bezoekers hadden 49 takjes ingezonden om mee te dingen naar de titel.

De verkiezing voor de mooiste toverhazelaar van het land was zondag aan een nieuwe editie toe. Net zoals de vorige jaren kon iedereen deelnemen door een takje van zijn of haar eigen struik in te sturen, waarna er een beoordeling door een professionele en publieksjury volgde. Er waren prijzen weggelegd voor de beste gele, de beste rode, de beste oranje en de best geurende.

“Nooit eerder waren er zoveel bezoekers die graag meehielpen en hun favorieten kenbaar maakten”, zegt conservator-directeur Abraham Rammeloo. “Enkelen hadden wel moeite met de keuze van de best geurende – of maakten zelfs helemaal geen keuze in deze categorie – wegens verkoudheden of verstopte neuzen.” (lacht)

Winter Beauty

De bezoekers hadden in totaal 49 takjes ingezonden. Bij de publieksjury ging de hoofdprijs naar Milou Coveliers, die indruk wist te maken met haar ‘Winter Beauty’. Haar prachtige oranje bloeiende toverhazelaar behaalde in totaal maar liefst drie prijzen. De professionele jury kende de hoofdprijs toe aan Rit De Wit en haar lichtgeel bloeiende ‘Pallida’.

In het Arboretum bloeit op dit moment trouwens de grootste en de oudst gekende collectie toverhazelaars van Europa. Wie dit stukje natuurpracht wil aanschouwen, kan nog tot en met 29 februari elke zondag om het uur deelnemen aan een geleide wandeling doorheen de arboretumtuin. De eerste wandeling start om 11 uur, de laatste om 16 uur. Je hoeft niet te reserveren, de rondleiding is inbegrepen in je toegangsticket.