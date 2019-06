Alsof je zelf een strip binnenwandelt: Suske en Wiske-museum na jaar renovatie klaar voor heropening Ben Conaerts

30 juni 2019

17u58 0 Kalmthout Na een sluitingsperiode van een jaar is het Suske en Wiske-Kindermuseum weer klaar voor de heropening. Het museum steekt niet alleen volledig in het nieuw, het heeft ook een nieuwe naam gekregen: ‘Suske en Wiske museum’. “Het is hier tenslotte interessant voor álle generaties.”

Eén jaar geleden sloot het Suske en Wiske-kindermuseum zijn deuren. Het dak en de ramen van het gebouw waren niet alleen aan vervanging toe, ook de tentoonstelling zou onder handen worden genomen. Vandaag zijn de werken op enkele kleine details zo goed als voltooid en is het museum weer klaar om het grote publiek te verwelkomen. Het interieur van de voormalige villa van tekenaar Willy Vandersteen heeft een moderne, frisse en stripachtige look gekregen, waarin duidelijk de stijl van Suske en Wiske te herkennen valt. De kostprijs van de totale renovatie bedraagt zo’n 1 miljoen euro.

“Veel interactiever”

“Het museum is nu een stuk interactiever geworden”, zegt directeur Philip De Smet. “We wilden Willy Vandersteen een centrale rol geven in de tentoonstelling. Aan het begin van de Striptoer worden bezoekers dan ook verwelkomd door een geanimeerde versie van Vandersteen. De animatie werd speciaal getekend door Luc Morjaeu, de huidige tekenaar van Suske en Wiske. De Striptoer leidt je langs negen nieuwe kamers waar je leuke opdrachten doet en spelenderwijs leert hoe je een eigen strip opbouwt. Onderweg kan je zelfs kennismaken met de teletijdmachine van Professor Barabas. Aan het eind van de toer heb je een eigen strip gecreëerd waarin je zelf meespeelt.”

Het vernieuwde museum heeft ook een nieuwe naam gekregen: het ‘Suske en Wiske museum’, zonder ‘Kinder-’ dus. De naam werd uit meer dan tachtig inzendingen gekozen en werd bedacht door Frieda Thys (65) uit Kalmhout. Zij werd uitgebreid in de bloemetjes gezet en kreeg meteen een jaarabonnement cadeau.

Opening volgend weekend

Het Suske en Wiske museum opent op zaterdag 6 en zondag 7 juli de deuren voor het grote publiek. In de loop van september wil het museum naast de Striptoer nog een tweede tentoonstelling openen, specifiek over het leven en werk van Willy Vandersteen. “Daarbij wordt zijn tekenkamer op de oorspronkelijke plaats in de villa gereconstrueerd”, zegt De Smet. “Bezoekers krijgen dus de kans om te ontdekken waar Vandersteen zijn creaties vorm gaf. We verwachten dat door deze vernieuwingen meer bezoekers ons museum zullen komen ontdekken. Waar we vroeger 15.000 bezoekers lokten per jaar, willen we nu op termijn richting de 20.000 gaan.”

Na het openingsweekend kan je het museum iedere werkdag bezoeken van 10 tot 17 uur. De Striptoer duurt twee uur en start steeds op vaste uren: 10, 13 en 15 uur. In de zomervakantie geldt een speciaal kortingstarief van 5 euro per persoon. Wie de Striptoer wil doen, kan zijn plaats reserveren via de website www.suskeenwiskemuseum.be of tel. 03 666 64 85.