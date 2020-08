Aldi in Kalmthout overvallen: politie op zoek naar dader CVDP

20 augustus 2020

21u15 2 Kalmthout In het Antwerpse Kalmthout is donderdagavond een filiaal van Aldi overvallen. Dat zegt de lokale politie van de zone Grens. De gewapende dader bedreigde even na sluitingstijd de winkelbediende die de supermarkt afsloot en ging ervandoor met de inhoud van de kassa. Niemand raakte gewond.

De overvaller zou de laatste klant zijn geweest die in de winkel vertoefde toen die ging sluiten. “Het zou gaan om een oudere man in een blauwe regenjas”, zegt Patrick De Smedt van de politiezone Grens. “Na de feiten is hij te voet weggelopen. We zijn nog op zoek naar hem, ook de lokale buurtinformatienetwerken zijn daarvoor geactiveerd.”