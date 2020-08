Al 3.983 nesten van eikenprocessierupsen op openbaar domein vernietigd dit jaar emz

10 augustus 2020

19u39 0 Kalmthout De milieu- en groendienst van de gemeente Kalmthout heeft dit jaar al 3.983 nesten van eikenprocessierupsen vernietigd op haar grondgebied. Zo wordt de verspreiding van deze hinderlijke insecten verhinderd.

De haartjes van de rupsen kunnen huidirritaties en andere klachten veroorzaken. Daarom verwijdert de gemeente Kalmthout elk nest op openbaar domein dat wordt gemeld, ook waar de overlast beperkt zou blijven. Dit jaar zijn de milieu- en groendienst extra vroeg gestart met het wegnemen van de nesten.

Nestkastjes

Er werd geopteerd voor een nieuwe bestrijdingsmethode. Daarenboven kwamen in de hele gemeente 40 nestkastjes te hangen om mezen aan te trekken als natuurlijke vijand van de lastige rups. Dat loont: het aantal meldingen van overlast en irritatie bij kinderen, wandelaars of fietsers blijft beperkt. In 2021 zal de gemeente dezelfde aanpak hanteren. Wel komen er nog meer nestkastjes voor de mezen om de bestrijding zo natuurlijk mogelijk te houden.