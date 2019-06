Afrikaanse zadellibel duikt op in Kalmthoutse Heide Toon Verheijen

27 juni 2019

14u59 0 Kalmthout De Kalmthoutse Heide is binnenkort misschien een extra insect rijker. Vlak over de grens aan het Leemven is immers de Afrikaanse zadellibel gesignaleerd. Het beestje zou zich ook al voortgeplant hebben.

De zadellibel uit Afrika zakt wel eens meer af naar het noorden, maar meestal stoppen de insecten hun reis in Zuid-Europa. Dit jaar is er echter voortplanting vastgesteld aan het Leemven net over de grens in het Grenspark Kalmthoutse Heide. “Onze meer dan vijftig vrijwilligers zijn volop in de weer om alle soorten te monitoren”, zegt voorzitter Martin Groffen. “Dat is nuttig om bijvoorbeeld de effecten te zien van werken die we uitvoeren op vlak van natuurinrichting en natuurbescherming. Soms ontdekken we dan bijzondere dingen zoals nu de zadellibel.”

De zadellibel werd een eerste keer gezin in Nederland in 1995 en enkele jaren later ook in Geel. Nadien kwamen er meer en meer meldingen vermoedelijk omdat ze zich ook voortgeplant hebben in Zuid-Europa. De naam van het beestje verwijst naar het uiterlijk van het mannetje. Die heeft echt een hemelsblauw ‘zadel’ op bovenzijde van zijn achterlijf. Opmerkelijk is dat ze dit jaar al vroeg in de zomer opduiken. Meer dan waarschijnlijk zijn ze afkomstig uit de regio van Egypte en Israël. Een hele afstand dus die ze overbrugd hebben.

Hein Nouws, vrijwilliger bij de libellenwerkgroep van het Grenspark Kalmthoutse Heide heeft enkele dagen geleden eitjes kunnen waarnemen bij het Leemven ter hoogte van Jagersrust. “Zadellibellen ontwikkelen zich heel snel. In hun normale verspreidingsgebied, de droge delen van Afrika en zuidwest Azië, planten ze zich in tijdelijke plasjes voort. Het zou dus zomaar kunnen dat we over een drietal maanden op de plekken waar nu eieren gelegd worden voor het eerst uitgeslopen zadellibellen zien vliegen. Maar onze winter zullen ze niet overleven: de larven kunnen niet tegen lage temperaturen. Dus volgend jaar begint het wachten weer opnieuw”, aldus Hein Nouws.