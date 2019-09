Achterbroeks melkveebedrijf zet deuren open Toon Verheijen

11 september 2019

Het bedrijf van Wim Francken en Sandra Hoppenbrouwers in Achterbroek zet op 15 september, de dag van de landbouw, de deuren open voor het publiek. Het koppel nam in de jaren ’90 het bedrijf over van de ouders van Wim Franken en in 2011 namen ze ook een deel over van het landbouwbedrijf van de ouders van Sandra. Enkele maanden geleden namen ze een gloednieuwe melkveestal met twee melkrobots in gebruik. “Het was even wennen, maar voor onze dieren is het een hele verbetering”, vertelt Sandra Hoppenbrouwers. “De koeien hebben comfortabele matrassen, en stalvloeren, er zijn ventilatoren. Tijdens de opendeurdag willen we de bezoekers met allerlei weetjes ons bedrijf leren kennen. We danken ook de KLJ en de Landelijke Gilde die voor kinderanimatie en een terras zullen zorgen. De gemeente Kalmthout zal haar verkeersproject in de kijker zetten om meer begrip en respect op te brengen voor landbouwvoertuigen en zwakke weggebruikers.”

