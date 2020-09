75 jaar Bevrijding herdacht met ‘Monumentenrit’: iedereen met militair voertuig mag deelnemen Toon Verheijen

27 september 2020

07u47 0 Kalmthout De Bevrijdingsfeesten zijn al vele jaren een begrip, maar voor het eerst zal er geen ceremonie plaatsvinden door Covid-19. In de plaats komt er wel een Monumentenrit op zaterdag 24 oktober.

Op zaterdag 24 oktober 2020 vertrekt een colonne van militaire voertuigen voor een rit van zo’n 36 km op harde ondergrond.De start is om 12 uur gepland aan het monument van Heide. Het einde wordt verwacht rond 14 uur op het marktplein van Kalmthout.

Wie zelf over een militair voertuig beschikt en wil deelnemen, kan zich nog tot en met 17 oktober inschrijven via www.kalmthout.be/monumentenrit-2020. Opgelet: voor jeeps geldt een maximum aantal personen van 4 per bubbel, voor vrachtwagens zijn dat er 10.