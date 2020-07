58 nieuwe sociale woningen in Vogelenzangstraat en Zoete Dreef Toon Verheijen

09 juli 2020

18u27 0 Kalmthout De komende maanden zal er in de omgeving van de Vogelenzangstraat en de Zoete Dreef flink wat gebouwd worden. In de twee verkavelingen komen alles samen 58 sociale koop- en huurwoningen bij. De twee projecten zijn recent vergund en kunnen nu uitgevoerd worden.

Projectontwikkelaars die in de gemeente een grote verkaveling willen realiseren moeten zich al enkele jaren schikken naar het gemeentelijk reglement dat voorziet dat er voor de helft sociale woningen wordt voorzien. “Voor het project in de Vogelenzangstraat aan de kant van de spoorweg betekent dat 18 extra woningen”, zegt schepen van Woonbeleid Jef Van den Bergh en burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Daar gaat het om sociale koopwoningen. Het gaat in totaal om zes kleine woonblokken met telkens twee of vier gegroepeerde woningen.”

Ontsluiting

Er wordt wel gezorgd dat de toekomstige bewoners niet allemaal langs dezelfde weg naar hun woning moeten rijden. “We gaan zes woningen ontsluiten via de Emmanuel De Bomlaan en de andere twaalf woningen langs de Henry Van de Veldelaan en de Vogelenzangstraat. Er zal dus geen doorsteek komen voor auto’s, maar wel voor voetgangers en fietsers. De werken starten nog dit najaar open en de oplevering is voorzien voor 2022.

Zoete Dreef

Het grootste projecten worden de 40 woningen aan de Zoete Dreef. Die vormen een onderdeel van de grote verkaveling Kerkeneind-West. Daar werden eerder al achttien sociale koopwoningen gebouwd. Nu komen daar veertig huurwoningen bij die gebouwd worden door de Ideale Woning. “Daar gaat het enerzijds om vier blokken van telkens acht appartementen met één slaapkamer”, zeggen schepen Van den Bergh en burgemeester Jacobs. “Die zijn vooral bedoeld voor ouderen en alleenstaanden. Een vijfde blok met opnieuw acht wooneenheden is bedoeld voor jongvolwassenen met een beperkte nood aan handicapspecifieke ondersteuning. Die acht worden gebouwd door vzw Spectrum. De woningen krijgen géén eigen tuintje, maar wel een grote gemeenschappelijke groene ruimte.” Die werken zouden starten begin 2021 en opgeleverd worden in 2023.