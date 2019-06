50 renners betwisten Kampioenschap van Kalmthout Ben Conaerts

02 juni 2019

19u14 0 Kalmthout Terwijl zo’n duizend kilometer verderop Richard Carapaz de Giro d’Italia op zijn naam schreef, werd ook in Kalmthout gekoerst. Vijftig sportievelingen namen er deel aan het jaarlijkse Kampioenschap van Kalmthout.

Kalmthout stond vandaag weer in het teken van haar jaarlijkse Wielerkampioenschap. Vijftig sportievelingen kwamen het in een aantal ronden tegen elkaar opnemen. Het centrum van het gebeuren was deze keer voor het eerst zaal Zonnedauw. Daar vonden niet alleen start, aankomst en huldiging plaats, maar werd ook een wielerterras met de nodige catering voorzien. De organisatie was in handen van het gemeentebestuur en de vzw WIEKA.

Het evenement bracht opnieuw een pak supporters op de been. Zij konden kijken hoe Luk Pannenkoek, Erik Peelman en Amrit Vanwesenbeeck respectievelijk wonnen in de categorieën 55+, 45+ en 35+. Bij de dames was de kampioenstitel weggelegd voor Hilde Van Looveren, terwijl Joeri Lambrechts de beste was in de categorie van -35-jarigen. Alle winnaars ontvingen een kampioenentrui en een gouden medaille. Daarnaast werden alle renners getrakteerd op frietjes en kreeg iedereen een retrowielerpetje.

