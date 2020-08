300 rassen, 400 soorten zaden: Arboretum sluit zomer af met tomatenfestival in buitenlucht emz

27 augustus 2020

11u35 0 Kalmthout De zomer loopt stilaan op zijn einde. Het Arboretum Kalmthout zwaait die uit met het tomatenfestival in buitenlucht van vrijdag 4 tot maandag 7 september. Bezoekers kunnen op de kleurrijke tentoonstelling ruim 300 verschillende tomatenrassen bewonderen.

De tomaat: het is een geliefde vrucht in ons land. Zelfs zo geliefd dat het de moeite waard is om er een expositie over te organiseren. Dat doet Arboretum Kalmthout ook dit jaar. De bezoekers ontdekken rode, groene, zwarte en gele vruchten. Niet alleen de oude rassen zijn vertegenwoordigd, maar ook de nieuwste creaties uit gespecialiseerde tomatenkwekerijen.

Niet proeven, wel kopen

Aan de verkoopstand kunnen bezoekers tomaten kopen om thuis te eten of om de lekkerste gerechten te maken. Op het tomatenfestival worden niet alleen tomaten verkocht, maar ook zaden. Die zijn afkomstig uit de eigen zadenbank van het Arboretum. De collectie is ondertussen dankzij vrijwilligers uitgegroeid tot vierhonderd verschillende tomatenrassen. Bezoekers kunnen aan de stand praktisch advies en tips krijgen bij de keuze van de juiste rassen voor hun moestuin, serre of vensterbank.

Honderden soorten tomaten, maar jammer genoeg geen proevertjes of kookdemonstraties op het tomatenfestival dit jaar. Dat is als gevolg van de coronacrisis niet toegestaan. In kader daarvan heeft de organisatie ook beslist het festival door te laten gaan op een plek in de tuin. Daar is voldoende plaats om afstand te houden en eenrichtingsbezoek te organiseren.

Twee extra dagen

Ook blijft het aantal bezoekers beperkt. Iedereen moet vooraf via de website een ticket met tijdslot boeken, ook jaarkaart- en museumpashouders. Om iedereen een kans te geven om de tomaten te bewonderen, zijn er twee dagen aan het evenement toegevoegd, namelijk vrijdag en maandag. Op die manier zijn er meer tijdsloten ter beschikking en blijft het steeds rustig.

Het tomatenfestival gaat door van 4 tot 7 september aan het Arboretum Kalmthout (Heuvel 8). De inkomprijs bedraagt 8,5 euro. Voor jaarkaarthouders, houders van Museumpas of kinderen jonger dan 12 jaar is de toegang gratis. Meer informatie via www.arboretumkalmthout.be.