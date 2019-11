22 ooievaars strijken neer op verlichtingspalen van KFC Nieuwmoer: dat is één ooievaarskoppel per speler... Toon Verheijen

31 oktober 2019

18u00 0

Door het nazomerweertje – of dan vooral de toch ietwat warme zon van donderdagnamiddag – besloot een groep late ooievaars op weg naar het zuiden toch nog even halt te doen houden in Nieuwmoer. De groep van zo’n 22 ooievaars koos de verlichtingspalen rond het voetbalveld van KFC Nieuwmoer uit. 22... Dat is exact het dubbel van het aantal spelers dat een voetbalploeg telt. Dus een koppel ooievaars per basisspeler. Als dat maar goed komt over negen maanden.