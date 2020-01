200ste voorstelling van ‘De Drankduivel’ Toon Verheijen

22 januari 2020

09u39 0 Kalmthout Leraar/acteur Christophe Francken startte twee jaar geleden met de theatermonoloog ‘De Drankduivel’ om kinderen in het secundair onderwijs te wijzen op het gevaar van alcoholisme. Eind deze maand is hij al aan de 200ste voorstelling toe.

Twee jaar geleden stelden Kalmthout, Essen en Wuustwezel hun visie op verslavingspreventie rond alcohol en andere drugs voor waarbij er vooral preventief gewerkt ging worden. Een van de initiatieven was de educatieve, autobiografische theatermonoloog ‘De Drankduivel’ van Essenaar Christophe Francken. De voorstelling geeft alcoholisme een gezicht en toont ook de gevolgen voor naasten van een drankzuchtige. Daarnaast wordt ook de problematiek rond alcohol in het verkeer - en daarbij horende vluchtmisdrijven - aangeraakt. Een zwaar thema dus, maar toch zit er ook de nodige humor in.

Na de voorstelling beantwoorden ervaringsdeskundigen van Project Jongeren - een organisatie van ex-verslaafden en familieleden - vragen. De voorstelling wordt ondersteund door Rondpunt vzw en de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV). De 200ste voorstelling van ‘De Drankduivel’ vindt plaats op dinsdag 28 januari 2020 in het OKA-centrum. De voorstelling start om 20 uur en duurt tot 21.30 uur. Tickets kosten 5 euro.