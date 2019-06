‘Kalmthout Degusteert’ breidt uit van één naar drie dagen: “We trekken volledig de ecologische kaart. We bannen al het plastic” Toon Verheijen

27 juni 2019

17u02 0 Kalmthout Restaurant Zilverden pakt dit weekend uit met de vierde editie van Kalmthout Degusteert. Het foodfestival breidt meteen uit van één naar drie dagen. De familie Ghyoot bant ook allen vorm van plastic op enkele vuilniszakken na. Alle kraampjes en standen zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal. “Zelfs de verf heb ik kunnen recupereren van iemand die een hele lading op het containerpark kwam afgooien”, lacht zoon Geoffrey Ghyoot.

Zilverden startte vier jaar geleden met een eigen foodfestival en dat was meteen een schot in de roos. Dit weekend verwachten ze verspreid over de drie dagen minstens een duizendtal bezoekers. Geoffrey is samen met vrienden en familie al een hele maand aan het opbouwen. De hele parking en omgeving van het restaurant is ingericht met eigen gemaakte standjes en animatie voor kinderen. Vrijdag is het dan eindelijk zo ver. “We starten vrijdagavond om 16 uur met een soort van afterwork”, zegt Geoffrey Ghyoot. “De drankstandjes en één eetstandje zullen dan open zijn en een dj zorgt voor de muziek. Op zaterdag hebben we een ‘diner’ op reservatie (er zijn nog plaatsen aan 50 euro per persoon, red) met de barbecuestand die geopend is samen met uiteraard de drankstandjes. Op zondag is alles open inclusief de winkeltjes met werken van beeldhouwers, schilders, een zilversmid en iemand die alleen dingen maakt uit gerecycleerd materiaal.”

Eco

Kalmthout Degusteert wil ook volop de kaart trekken van het milieu. “En we gaan daar redelijk ver in”, zegt Geoffrey. “Buiten enkele vuilniszakken waar we het GFT-afval in verzamelen, zal er op héél het festival geen plastic te vinden zijn. Bordjes uit dennenhout of gerecycleerd papier, we gebruiken gewone glazen en rietjes uit papier. Ook onze standjes zijn volledig opgetrokken in hout dat ik bij bedrijven heb kunnen gaan halen. Zelfs de verf heb ik kunnen recupereren van iemand die een volledige aanhangwagen kwam afgooien op het containerpark (lacht). We weten dat het alles wat duurder maakt, maar als je de ecologische kaart trekt, moet je het goed doen. Extra vuilbakken plaatsen en nog plastic gebruiken is gewoon het probleem verplaatsen.”

Eigen keuken

Kalmthout Degusteert werkt ook alleen met voedsel uit eigen keuken dat zal klaargemaakt worden in de verschillende standjes. “Echte trucks zouden hier ten eerste niet passen in de sfeer, maar daarnaast hebben we alleen op deze manier controle op de kwaliteit”, vertelt Geoffrey. “Op zaterdag krijgen de gasten een verrassing van de chef, tapashapjes en kunnen ze kiezen uit twee hoofdgerechten. Op zondag is er heel wat keuze. Er kruipt heel wat tijd in, maar we willen kwaliteit bieden voor onze bezoekers.” Er is ook kinderanimatie voorzien met een afgesloten speelgedeelte voor kinderen tot 12 jaar. “Zo mikken we ook op gezinnen dat ze onbezorgd naar hier kunnen komen, want terwijl de ouders iets eten of drinken past er iemand op de kinderen in het speelgedeelte. We hebben ook nog onze ‘Garden of Eden’ waar mensen kunnen relaxen, genieten van de muziek en er komt zelfs iemand voor een massage te geven eventueel.”

De inkom is telkens gratis, enkel op zaterdag bedraagt de prijs van de menu 50 euro. Bonnetjes kosten 2 euro. Hapjes kosten tussen de twee en de acht bonnetjes. Restaurant Zilverden ligt aan de Kapellensteenweg 454 in Kalmthout.