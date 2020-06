‘Den Horticole' pronkt weer als vanouds: provincie investeert één miljoen euro in uithangbord Arboretum Toon Verheijen

20 juni 2020

09u07 0 Kalmthout Het historische Vangeertenhof is volledig in zijn oude glorie hersteld. Het negentiende eeuwse gebouw is volledig gerenoveerd en zal voortaan ook dienst doen als evenementenlocatie. Het pand brengt ook het oude kwekerijverleden van het Arboretum weer naar boven. De provincie investeerde alles samen zo’n één miljoen euro. Het historische gebouw kan voortaan ook afgehuurd worden voor feesten, recepeties, expo of vergaderingen.

Het is 1856 wanneer de Antwerpse kweker Charles Van Geert een boom- en bloemkwekerij start pal naast de spoorlijn die door Kalmthout loopt. Zo’n dertig jaar later verrijst het imposante Vangeertenhof. Het wordt het buitenverblijf voor de familie Van Geert, maar het is ook het uithangboord voor de kwekerij waar de klanten en handelspartners ontvangen worden. Op het einde van de 19de eeuw, in 1897, krijgt het de naam ‘Société Anonyme Horticole de Calmpthout’. In de volksmond wordt dat al snel ‘den Horticole’. Maar de jaren daarna verloederd de kwekerij en ze wordt pas nieuw leven ingeblazen wanneer diamantairs Georges en Robert De Belder er samen met landbouwingenieur Jelena Kovacic er een natuurlijke tuin van maken in 1952. Het is dan eigenlijk dat het Arboretum is geboren. Midden jaren ’80 komt het domein dan in handen van de provincie en breidt het uit met twee hectare.

Renovatie

Tussen 2001 en 2017 wordt het Vangeertenhof gebruikt als tentoonstellingsruimte en dienstwoning voor de conservator, maar er duiken meer en meer vochtproblemen op. Vanaf 2018 wordt het gebouw volledig onder handen genomen en investeert de provincie één miljoen euro. Dat gebeurt nadat in 2015 al de parking werd aangepakt en in 2017 de cottage. “We hebben ons bij de renovatie zoveel mogelijk proberen te houden aan het originele gebouw uit de 19de eeuw”, zegt provincieafgevaardigde Jan De Haes (N-VA). “Daarvoor werden zelfs oude postkaarten en foto’s voor gebruikt want door de jaren heen heeft de beplanting tegen de gevel veel mankementen verborgen. We hebben de gevelornamenten en de plantenmotieven kunnen reproduceren net als de dakbekroning in zink. Ook de voortuin en de doorkijkhaag buiten zijn opnieuw teruggebracht net als de historische hekwerken. Het buitenterras is zowel op het gelijkvloers als de eerste verdieping uitgebreid en zijn nu weer even groot zoals in 1885. De orangerie is verwijderd zodat het gelijkvloers anders is ingericht en beter te benutten is als tentoonstellings- of vergaderruimte. We hebben ook gedacht aan de toegankelijkheid van rolstoelgebruikers en kinderwagens.”

Uitbreiding collectie

In de onmiddellijke omgeving zijn ook nieuwe planten en bomen gezet die meteen ook een aanwinst zijn voor de collectie. Het Arborertum kreeg daarvoor de steun van de Belgische Federatie Groenvoorzieners. Er werd gekozen voor Zuiderse planten. “De verschillende soorten yucca zorgen voor een exotisch gevoel die perfect bij het gebouw passen”, zegt directeur Bram Rammeloo. De provincie hoopt een deel van de forse investering terug te verdienen omdat het Vangeertenhof nu ook dienst doet als verhuurlocatie. “Zowel verenigingen als particulieren kunnen het afhuren voor tentoonstellingen, vergaderingen, recepties of feesten”, zegt directeur Bram Rammeloo. “Zelf zijn we ook weer blij dat we het gebouw kunnen gebruiken voor onder meer ons tomatenfestival begin september.” Nog in het gebouw is er op zolder een ruimte voorzien voor buitenlandse studenten die zich in het Arboretum willen komen bekwamen in het tuinieren. Zij hadden vroeger een plots in een oude garageblok die nu afgebroken is.

Ter plekke

De Dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen heeft ondertussen ook een nieuwe erfgoedreeks uitgebracht waarvan de eerste editie gaat over het Arboretum. Ook andere domeinen en gebouwen zullen nog aan bod komen. “We brengen het verhaal van het erfgoed zelf samen met de mijlpalaen, de bewoners of mensen achter het gebouw.” De reeks krijgt de naam ‘Ter Plekke’. Het boekje van het Arboretum is 64 pagina’s dik en is voorzien van uniek beeldmateriaal.