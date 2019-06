“Al onze babyspullen kunnen we ook opnieuw kopen” Gemeente hoopt op erkenning als ramp voor extra tegemoetkoming voor de inwoners Toon Verheijen

20 juni 2019

15u44 0 Kalmthout Heel wat inwoners van Kalmthout moesten donderdag de laarzen aantrekken en al het nodige kuismateriaal laten aanrukken om hun woningen weer proper te krijgen. De brandweer was heel de dag met vijftig mensen in de weer om de tientallen meldingen van wateroverlast op te lossen. De gemeente hoopt dat de hevige regenval als ramp wordt erkend. Inboedel van de bewoners die rijp is voor het stort, mag gratis naar het containerpark gebracht worden.

Iedereen was het er donderdag over eens. De zondvloed van woensdagavond was ongezien in Kalmthout. Vooral de omgeving van het zwembad in het centrum van Kalmthout en de Brasschaatsesteeweg kregen het hard te verduren. Vooral heel wat inwoners zat er niets anders op dan het overgrote deel van het meubilair en dingen die in de kelder stonden te laten afvoeren. “Het was echt niet normaal”, vertelt Lander Sanders die op de Brasschaatsteenweg woont. “Toen ik het zag regenen en blijven regenen, heb ik meteen mijn werkgever gebeld. Ik wist meteen dat het donderdag vooral kuisen en waterschade opmeten zou worden.” De schade bij de familie Sanders was aanzienlijk. “Een deel van de meubelen hebben we gelukkig wat hoger kunnen zetten, maar de parketvloer in de woonkamer en de laminaatvloer in een andere kamer staan volledig krom. Het water stond binnen immers meer dan tien centimeter hoog. De vloeren zullen er meer dan waarschijnlijk uit moeten. Ook de kelder is helemaal vol water gelopen. Gelukkig kregen we hulp van familie om te komen kuisen.”

Babyspullen

Caroline Nouws en Marc Smits kregen ook hulp om hun appartement weer proper te krijgen. “Het water stond zeker twintig centimeter hoog”, vertellen Caroline en Marc. “We hebben alle handdoeken en zelfs dekens voor de deuren gelegd, maar het hielp gewoon niet. Pas in de loop van de nacht is het water een beetje gezakt. Het was echt niet normaal. We vrezen ook dat we alle meubels moeten wegdoen. We verwachten ook een kindje in augustus en al die babyspullen die we al hadden, kunnen we ook opnieuw gaan kopen.” Kristof Joosen kon er al bij al nog mee lachen. “Het water is pas na middernacht weg beginnen trekken”, vertelt Kristof. “We konden dus niets doen en dan hebben we samen met de buren het nuttige maar aan het aangename gekoppeld en samen een pintje gedronken. We stonden toch allemaal buiten op onze blote voeten in het water. Heel wat van onze spullen zullen wel rijp zijn voor het containerpark.”

Containerpark

Het rampenplan van de gemeente was donderdagnamiddag nog altijd actief. Omstreeks 13 uur stonden er nog altijd een honderd oproepen over omdat er in de loop van donderdag nog tientallen oproepen waren bijgekomen. De brandweerzone Rand post Kalmthout alleen al kreeg meer dan 250 oproepen. De Civiele Bescherming werd ook opgetrommeld om het wegdek op verschillende plaatsen op te kuisen en Waterlink kwam ter plaatse om alle straatkolken weer moddervrij te maken. “Het was een abnormale toestand”, zeggen burgemeester Lukas Jacobs en schepen Jan Oerlemans. “Onze gemeente kreeg 115 tot 120 mm regen te verwerken per vierkante meter gedurende twee uren tijd. Dat is 1,6 keer zoveel van wat er gemiddeld op een hele maand valt. In de vallei van de Kleine Aa waar veel ruilverkavelingswegen liggen, blijft het water ook staan. Omdat heel wat van onze inwoners met afval en grof vuil zitten na de zondvloed, hebben we beslist dat iedereen het afval gratis mag wegbrengen naar het containerpark op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni. We gaan ook proberen om deze zondvloed te laten erkennen als ramp zodat onze inwoners beroep kunnen doen op het rampenfonds.” Ook enkele gemeentelijke gebouwen zoals het OCMW aan Den Heuvel, basisschool Kadrie en de bibliotheek en het gemeentehuis kregen te kampen met wateroverlast. Ook warenhuis Colruyt had donderdagmorgen water in een deel van de winkel staan.

De gemeente raadt ook aan om van alle schade foto’s te nemen voor het verzekeringsdossier. Beschadigde ruimtes worden best ook nog eens gekuist met bleekwater. Woningen worden best ook goed verlucht.