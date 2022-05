Kaï (18) met fysieke beperking loopt halve triatlon, binnenkijken in de duurste koten en Erik Van Looy wuift na 40 jaar het voetbal uit: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. Kaï Koenisberg, een jongen die leidt aan een fysieke beperking, is erin geslaagd om aan de zijde van zijn begeleider Wannes Wylin een halve triatlon uit te lopen. Deze unieke prestatie kaderde binnen de Tripple Challenge, een organisatie die de impactgrenzen van sporten wil verleggen.

Volledig scherm Kaat (22) in haar studentenstudio in Gent, waarvoor ze vanaf volgend academie jaar maandelijks 998 euro betaalt. Rechts: De Sky Room van residentie Prince in Antwerpen bewoon je voor 1.100 euro per maand. © Van Waeyenberghe/Xior

2. Studenten weten het maar al te goed: de zoektocht naar een doorsnee — en betaalbaar — kot wordt steeds moeilijker. Maar ook wie bereid is om dieper in de geldbuidel te tasten, zit al snel achter het net te vissen. Luxueuze stekjes vinden immers ook vlot huurders. Wij gingen in de Vlaamse studentensteden kijken naar die koten met een serieus prijskaartje. “De poetsvrouw, die wekelijks haar ronde doet, is inbegrepen in de prijs.”

Volledig scherm Gemeenteraadslid Luc Notebaert overleefde de klap niet. © Ronny De Coster

3. De man die vrijdagnamiddag betrokken geraakte bij een verkeersongeval in de Sleegstraat in Mater, is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om Luc Notebaert (63), Groen-gemeenteraadslid in Oudenaarde. Bij zijn partij wordt verslagen gereageerd. Een portret van een man die nog maar net zijn politieke roeping gevonden had.

Volledig scherm Sven Pede, winnaar van De Mol, wil samen met zijn vriendin een kinderboerderij oprichten in Denderleeuw. De dieren hebben ze alvast. © Claudia Van den Houte

4. Sven Pede (31) uit Denderleeuw heeft een drukke week achter de rug sinds hij afgelopen zondag de winnaar werd van ‘De mol’. Het geld dat hij won, wil hij samen met zijn vriendin investeren in de oprichting van een kinderboerderij achter hun woning. We praten met hem over zijn plannen en blikken terug op zijn “zot” avontuur.

Volledig scherm Werner Versijp (links), samen met een deel van de cast van de Zillion-film: Jonas Vermeulen, Matteo Simoni, Tim Tubbax en Luk Wyns. © RV

5. Vijf jaar lang was Werner Versijp (51) een van dé portiers van de Zillion. Zowat het hele, korte leven van de meest legendarische discotheek van ons land bewaakte hij de VIP. Eind oktober herneemt hij de rol van buitenwipper in de verfilming. “Die Koen Wauters heb ik er ooit weggejaagd. Goed gedaan, zei Frank Verstraeten dan.”

Volledig scherm Pierre Kompany, burgemeester van Ganshoren. © Marc Baert

6. De burgemeesterssjerp van de Brusselse gemeente Ganshoren geeft hij weldra door aan Jean-Paul Van Laethem, maar van een exit uit het politieke leven wil Pierre Kompany (74) nog lang niet weten. De eerste zwarte burgemeester van ons land wil zich blijven focussen op de samenwerking tussen België en Congo, maar ook – en vooral – op zijn familie. “De wil en discipline om te slagen in zijn werk: dat heeft Vincent van mij.”

Volledig scherm Erik Van Looy wordt door zijn ploegmaats opgetild. "Ik vreesde even dat mijn schouder weer uit de kom zou gaan", aldus Van Looy achteraf. © Tessa Kraan

7. “Ze hebben dit allemaal goed geheim gehouden voor mij.” Op hetzelfde moment dat ‘zijn’ Antwerp tegen Club Brugge speelde, mocht Erik Van Looy voor het laatst zijn voetbalschoenen aantrekken. Vlaanderens bekendste veteranenvoetballer trad nog één keer aan in de kleuren van SK Muggenberg, de vriendenclub waar hij al 41 jaar lang deel van uitmaakt. Erik en co namen het op tegen een sterrenteam boordevol BV’s en oud-spelers. Wie de matchwinnaar werd?

Volledig scherm Lars van den Dungen en Siemon Ariens van Eye-Opener. Ze zien hun bedrijfje en team groeien als paddenstoelen. © RV

8. Ze bouwden voor al droomhuisjes voor klein en groot en konden Studio 100 als klant strikken om attracties aan te kleden. Nu volgt een nieuwe mijlpaal voor het bedrijfje Eye-Opener van Siemon en Lars: ze willen een eigen indoorpretpark creëren, een ‘belevingswereld’ waar magie en fantasie centraal staan. “We zitten op een rollercoaster en hij lijkt maar niet te stoppen”, glimlacht het creatieve duo.

Volledig scherm Beloofd is beloofd hoofdbeeld © rv

9. De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de beloftes die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gemaakt werden? Wij zoeken het de komende weken voor elke Vlaamse gemeente uit. Lees alle evaluaties over de beloftes van gemeentebesturen in ons dossier.

