Kaartenverkoop kerstconcert Willy Sommers in de Sint-Medarduskerk is gestart

RONSE Villa Te Nitterveld is al volgeboekt maar op Open Monumenten­dag heeft Visit Ronse nog boeiend Onroerend Erfgoed om te bezoeken

Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zondag 11 september van 10 uur tot 18 uur. Visit Ronse zet drie locaties in de kijker: Villa Te Nitterveld, de Hoge Mote en het Spanjaardenkasteel. Daarnaast openen ook Villa Madonna in de Kruisstraat en de Brembosmolen in Braambos de deuren in eigen beheer.

12:05