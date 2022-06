Juf Nicole verlaat na ruim veertig jaar het onderwijs: “Ik leer ‘mijn volk’ lezen en schrijven”

Nicole Coene (61) groeide op in de Ooststraat. Nadat ze afstudeerde in Tielt deed ze enkele interims. “Eerst in Marke, dan in Mariënburg in de Grauwezustersstraat en tenslotte in Helkijn. Tussen die jobs door zat er een periode dat ik werkloos was. Het duurde trouwens lang voor ik mijn eerste interim te pakken had. Het was toen al eind november.”