Jongen van 14 op weg naar bushalte bij klaarlichte dag in elkaar geslagen: “Schrik om nog naar school te gaan”

Aarschot/Tielt-WingeEen jongen van 14 jaar die na schooltijd op weg was naar huis is woensdag zonder enige aanleiding in elkaar geslagen op het voetgangersbrugje aan de Demervallei in Aarschot. De jonge knaap liep een gebroken neus en oogkas op en werd naar het UZ Gasthuisberg gebracht. Het slachtoffer werd intussen al geopereerd en is sinds donderdagavond weer thuis. De verdachte, ook een jongen van 14 jaar, is intussen geïdentificeerd. Volgens de politie is er geen verband met de vechtpartijen die de afgelopen weken plaatsvonden in Aarschot.