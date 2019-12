Jongeman vrijgesproken voor betrokkenheid bij gewapende overval WHW

02 december 2019

16u10 0 Een 25-jarige jongeman uit Sint-Pieters-Leeuw is volgens de rechter niet betrokken bij een gewapende overval op een buurtsupermarkt in Halle in juli 2017. Vorige maand vorderde het parket nog 20 maanden cel voor de jongeman.

Op 11 juli 2017 waren drie werknemers de winkel aan het afsluiten toen plots een gemaskerde man opdook die hen bedreigde met een vuurwapen. Eén van de drie werknemers kon zich verschuilen in de winkel terwijl de andere twee zich tegen de overvaller probeerden te verzetten. Die sloeg één van hen neer met zijn vuurwapen en ging er vandoor met de laptoptas van de andere. De overvaller vluchtte in een Ford Fiesta die bestuurd werd door een kompaan.

Auto ter beschikking gesteld

Daarna deden de overvallers iets opvallend. Ze deden de kleren die ze droegen tijdens de overval uit en gooiden ze uit hun wagen. In de omgeving vond de politie later een aantal kleren terug die door de daders gedragen en weggegooid waren. Jammer genoeg kon het merendeel door het weer niet op DNA onderzocht worden. Ook de eigenaar van de wagen kon opgespoord worden. Dat bleek een vrouw uit Sint-Gillis, die moeder was van twee zonen. Het DNA van beide zonen zat op de weggegooide kleren maar het parket kon niet hard maken dat zij de overval gepleegd hadden. Wel meent het parket dat één van hen, I.A., de wagen van hun moeder ter beschikking stelde van de daders. “Beklaagde heeft er ooit een vakantiejob gedaan. Zijn wagen is zeker gebruikt bij de feiten en hij heeft nooit een aangifte van diefstal gedaan. Bovendien werd de wagen na de feiten opnieuw voor zijn huis teruggevonden. Waarom zouden dieven dat nu doen?”, aldus het parket, dat prompt 20 maanden cel vorderde.

Twijfel

Zijn advocate had de vrijspraak gevraagd..“Er is geen enkel bewijs dat hij die wagen aan wie dan ook ter beschikking heeft gesteld”, pleitte I.A.’s advocate. “Zelf was hij op de avond van de feiten bij zijn moeder thuis. Dat verklaart de moeder zelf en blijkt uit het intensieve sms-verkeer van mijn cliënt met zijn vriendin.” Volgens de rechtbank kon echter niet bewezen worden dat I.A. die wagen had uitgeleend of op een andere manier betrokken was bij de overval. De jongeman werd dan ook vrijgesproken.