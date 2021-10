Jogger die hondje Dribbel doodstak, moet zich voor rechter verantwoorden: “Excuses hebben we nooit gekregen”

Lichtervelde Houtaantas­ten­de schimmel ontdekt in Lichter­veld­se kunstacade­mie, gebouw blijft zeker tot eind dit jaar dicht

16:30 In het gebouw van de kunstacademie in de Statiestraat is recent huiszwam ontdekt. Dat is een houtaantastende schimmel. Uit veiligheidsoverwegingen besloot het gemeentebestuur het filiaal te sluiten. De 80 leerlingen kregen voorlopig een onderkomen in de lokalen van basisschool Het Beverbos. Of het verouderde gebouw nog zal heropenen is niet duidelijk.