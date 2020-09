Joeri Op de Locht (Torpedo Hasselt): “Volgend jaar word ik dertig, een ideaal moment om samen met Torpedo van het nationale voetbal te proeven” Lucien Claessens

28 september 2020

08u35 0 Torpedo Hasselt is het maximum kwijt. Na overwinningen tegen Eksel en Herderen-Millen, raakte het team van trainer Alain Hermans niet voorbij Achel. In een spectaculaire partij met zes treffers in het laatste halfuur, werden de punten gelijk verdeeld. Joeri Op de Locht lukte de mooiste treffer van de dag, toen hij zich slim naar binnen kapte en de bal magistraal in de kruising draaide.

Het duel tussen Achel en Torpedo was een aangenaam kijkstuk gekruid met zes goals en evenredig verdeeld. Een juiste uitslag Joeri?

“De wedstrijd ging goed op en neer, maar ik vond Torpedo toch iets sterker. Cruciaal moment in de wedstrijd was de uitsluiting van Falke Vandecaetsbeek. Hij krijgt een tweede gele kaart omwille van een Schwalbe. Een foute beoordeling van de scheids. Falke werd wel degelijk foutief onderuit gehaald. Maar soit. De kijkers hebben genoten en dat is ook belangrijk”, aldus Op de Locht.

Tien minuten voor tijd zet je Torpedo met 2-3 op voorsprong. Dan denk je de buit is binnen, tot Moerenhout even later aan de overzijde toch nog de gelijkmaker lukte.

“Het was een prangende eindfase met drie doelpunten op vijf minuten. En inderdaad bij de 2-3 zag ik Achel niet meer terugkeren. Ik scoorde een mooie goal, maar de treffer van Moerenhout mocht ook gezien worden. Op dat moment overheerst de ontgoocheling. We hadden echt op een driepunter gerekend.”

Samen met Bilzen-Waltwilder en Schoonbeek wordt Torpedo bij de titelkandidaten gerekend. Die 7 op 9 is een waardemeter?

“Het is alleszins een gelukte seizoenstart. Op drie wedstrijden scoorden we dertien keer en incasseerden we vier tegentreffers. Ook die balans zit goed. Maar de echte waardemeter komt er de tweede helft van oktober. Dan moeten we op bezoek bij Bilzen en Schoonbeek. Uiteraard willen we mee strijden voor de titel, maar dat moet nog blijken. Doel is alleszins een eindrondeticket pakken.”

Vorige week zagen jullie topschutter Jochen Henrioulle uitvallen. Een serieuze aderlating?

“Jochen is met een afgescheurde kruisband en een meniscusletsel voor lange tijd uit. We gaan hem echt missen. Jochen had een neus voor goals. Hij trof van alle kanten raak. Steeds stond hij op de juiste plaats. Hij scoorde in alle oefenwedstrijden en in de twee competitieduels zette hij vijf keer de netten bol. Doe het maar.”

Jij bent aan je derde seizoen bij Torpedo bezig. Hoe ver reiken jouw ambities nog?

“Ik voel me prima bij Torpedo. Het is een club met ambitie, net als ik. Volgend jaar wordt ik dertig jaar. Wil ik nog van het nationale voetbal proeven, moet het nu gebeuren. Hopelijk kunnen we met Torpedo dat stapje hogerop zetten”, blikt Maasmechelaar Joeri Op de Locht vooruit