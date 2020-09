Jochen Henrioulle (Torpedo Hasselt): “Eerste hattrick in mijn voetballoopbaan” Lucien Claessens

15 september 2020

00u43 0 Torpedospits Jochen Henrioulle leverde op de eerste speeldag in eerste provinciale meteen zijn visitekaartje af. De van Juve Hasselt overgekomen aanvaller scoorde driemaal op rij en boog tegen nieuwkomer Eksel een achterstand om. “Wat een droomdebuut en weet je dat ik nog nooit een hattrick scoorde”, genoot Henrioulle na afloop.

Ondanks de hoge cijfers had Torpedo het voor de rust moeilijk. Eksel beet fel van zich af en liet weinig ruimte. Na de rust drukte Jochen Henrioulle zijn stempel en maakte mede het verschil.

“In de eerste helft liep Eksel achter elke bal aan en en raakten we nooit in ons spel”, blikt Henroulle nog even terug. “Met de inbreng van Theunis en Haesevoets gingen we na de rust hogere druk zetten en kreeg onze tegenstander het niet meer belopen. Met hulp van mijn ploegmaats scoorde ik tweemaal in drie minuten en was de partij gespeeld.”

Vorig seizoen trof je bij Juve 23 maal raak. Een hattrick was er toen niet bij. Was dit je eerste?

“Correct. Het was mijn allereerste hattrick tot hiertoe. Voor mij was het een hele geruststelling. We spelen nu toch een reeks hoger dan verleden seizoen en dan bots je op sterkere verdedigers. Maar ik heb het scoren nog niet verleerd. Die drie treffers nemen de druk weg. Ik was even bang dat ik het niveau van eerste provinciale niet aankon”, knipoogt de Torpedospits.

Je speelde met Juve kampioen en uiteindelijk koos je toch voor Torpedo. Was het een moeilijke beslissing?

“Het was niet gemakkelijk. Ik zat beide teams aan tafel en luisterde naar hun argumentatie. Bij Torpedo voelde ik meer ambitie en dat gaf uiteindelijk de doorslag. Ik denk dat het een juiste keuze was.”

Jullie klimmen fors uit de startblokken. Is er voor Torpedo een favorietenrol weggelegd?

“Dat is afwachten. Eerste provinciale is een heel sterke reeks met meerdere kandidaten. Een plaatsje bij de top vijf moet wel mogelijk zijn. Of ik weer topschutter ga worden? Daar ben ik echt niet mee bezig. Ik doe mijn best en we zien wel”, klinkt Jochen Henrioulle nuchter.

Trainer Alain Hermans is vol lof over zijn nieuwe spits en maar al te blij dat hij voor Torpedo koos.

“We hebben Jochen gehaald om te scoren. En dat doet hij voluit. In denk dat hij in elke oefenwedstrijd zijn goaltje meepikte. Het is een spits die weegt op elke verdediging. Je kunt hem geen moment uit het oog verliezen. Hij scoort ook uit alle mogelijke posities. Hij is een pure aanwinst.”

Met een trefzekere Henrioulle erbij zouden jullie wel eens de verrassing van het seizoen kunnen worden?

“Ik geef Jochen gelijk. Eerste provinciale telt heel wat sterke en kwaliteitsvolle teams. Iedereen tipt op Bilzen-Waltwilder. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat de favoriet het niet haalt”, aldus Alain Hermans.