Je vervelen in de herfstvakantie? Niet met deze tips van onze redactie!

Oei, herfstvakantie... Die staat bij uw kroost zonder twijfel al een tijdje groot aangestipt in de agenda. Maar wat te doen wanneer die vakantie z’n naam helemaal waar maakt en ‘grijs’ het woord van elke dag wordt? Wel, laat die afstandsbediening van de televisie toch maar liggen, en lees hieronder even verder!

West-Vlaanderen

Ieper - Sta oog in oog met een T-Rex

Zijn je kinderen zot van dino’s? Dan is de Jurassic Expo zeker de moeite. Van zaterdag 30 oktober tot en met zondag 7 november houdt die halt in de Esplanade in Ieper. Het is een didactisch parcours waar bezoekers 25 levensechte 3D-replica’s van dino’s kunnen bewonderen. Je kan er oog in oog staan met schreeuwende of bewegende exemplaren van een velociraptor, T-Rex of dilophosaurus. Reserveren is niet verplicht. Bezoekers kunnen tickets (8 euro en gratis voor kinderen onder de 3 jaar) aan de kassa kopen. Jurassic Expo is dagelijks open van 14 tot 18 uur. Meer info op www.ieper.be/jurassic-expo.

Volledig scherm Tijdens de herfstvakantie zijn 25 dinosaurussen te zien. © RV

Brugge en Kust: van ijspiste tot een havenrondvaart in Nieuwpoort

De hele herfstvakantie lang kan je in Nieuwpoort een rondvaart maken doorheen de hele haven. Deze uitstap voor jong en oud duurt telkens een uurtje en geeft je de mooiste uitzichten aan de Vlaamse kust. De rondvaart wordt georganiseerd op zaterdag 30 oktober, dinsdag 2 november, donderdag 4 november en zaterdag 6 november, telkens van 15 uur tot 16 uur. De bezoeker wordt verwacht aan rederij Redstar (Robert Orlentpromenade 2). Toegangsprijs is 11 euro. Meer info: 058/23.24.25

Volledig scherm In Nieuwpoort kan je in de herfstvakantie terecht voor een havenrondvaart. © Dekust.be

Oost-Vlaanderen

Gent: Van een Halloweentocht in de Gentbrugse Meersen tot een zaalvliegtuig bouwen in De Pinte

Gedurende twee voormiddagen in de herfstvakantie kunnen kinderen zelf een zaalvliegtuig bouwen in De Pinte. Dat zal in kleine groepjes gebeuren, zodat de kinderen optimaal begeleid worden. De monitors zullen hen allerlei technische vaardigheden aanleren waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Voorkennis is absoluut niet vereist.

Volledig scherm Zaalvliegtuigen knutselen in De Pinte. © Marc Baert

Vlaamse Ardennen en Denderstreek: van een dropping tot een schatgraversdag

Stevige bottines, regenkledij, een kompas en een zaklamp: waar zou je die spullen bij kunnen gebruiken? Wat dacht je van een kindvriendelijke dropping, georganiseerd op zaterdag 6 november door Chiro Sint-Katrien Steenhuize? Wie het eerder heeft voor nog eens een ouderwets dorpsfeest, moet diezelfde dag op het Kerkplein van Appelterre zijn. Of overweeg een tripje naar de Yogatuin in Velzeke, waar op 4 november een ‘schatgraversdag’ voor kinderen van 8 tot 12 jaar op de planning staat.

Volledig scherm De yogatuin in Velzeke. © Via Promessa

Baasrode - Herfstrit met de stoomtrein

Tjoeke tjoeke tuut tuut, weg zijn wij! Naar de Fabrieksstraat 118 in Dendermonde bijvoorbeeld. Het laatste weekend van de herfstvakantie kun je daar namelijk op zaterdag 6 november en zondag 7 november een herfstrit maken door het Scheldeland met een gerestaureerde stoomtrein. De trein vertrekt om 15 uur in het station van Baasrode-Noord. Onderweg kun je genieten van degustaties van lokale producten, zoals Malheur Winterbier en Buggenhoutse Jenever. Meer info en tickets op www.stoomtrein.be.

Volledig scherm De gerestaureerde stoomtrein in Baasrode. © Geert De Rycke

Adegem - Wandeling met alpaca’s

Voor wie op zoek is naar een originele uitstap voor de herfstvakantie is dit misschien wel iets. Samen met alpaca’s Fonske, Cézaar en Leon kan je in de Moerwege 37 in Adegem een leuke tocht maken. Tijdens de twee kilometer lange wandeling leer je onder begeleiding de alpaca’s kennen en mag je ze voederen. Tijdens de tocht zijn ook enkele fotomomenten voorzien. Achteraf kan je nagenieten op het terras of in de retroschuur met een hapje en een drankje. Wees er snel bij, want de herfstvakantie is de laatste periode waarin je kunt gaan wandelen met de alpaca’s. Meer info op www.fonsenco.be.

Volledig scherm Alpaca's Fons, Cézaar en Leon © Fons & Co

Vlaams-Brabant en Brussel

Leuven - Hageland: skiën en zwemmen

Wanneer de vakantie weer bijna afgelopen is, kunnen tieners hun hartje ophalen in Zoutleeuw. De sportdag van de stad brengt je op 5 november eerst naar de koude skipiste en daarna naar het lekker warme subtropische zwemparadijs. De dag begint met een busrit naar een sneeuwzekere piste om te snowboarden. Voor de beginners is er ook een les van ervaren monitoren. Na de lunch trekt de groep naar Center Parcs om zich uit te leven op de glij- en wildwaterbanen. Neem naast een lunchpakket dus zeker een warme winterse outfit en je zwemkledij mee. Meer info op www.zoutleeuw.be

Volledig scherm Tijdens de sportdag van de stad Zoutleeuw vlieg je van het ene uiterste naar het andere © EPA

Pajottenland, De Ring en Brussel: van lichtfestival tot pompoenbroodjes bakken

De ontstaansgeschiedenis van Kasteel en Park Groenenberg herleeft deze herfstvakantie in een unieke belevingswandeling. Licht, techniek, speciale effecten, muziek, theater en dans worden gecombineerd in een totaalspektakel met respect voor de natuur in het park. Tijdens de wandeling van zo’n 2 kilometer wordt jong en ouder meegenomen door de fictieve Dane Lampúr die enkele historische figuren uit het Pajottenland ontmoet. Ook voor de allerkleinsten is het genieten op het buggyproof parcours. Lampúr is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen de Gemeenten Lennik en Sint-Pieters-Leeuw, Baanbrekend Producties en het Agentschap Natuur en Bos. www.lampur.be

Volledig scherm Sint-Pieters-Leeuw / Lennik: Lampúr © Amber Gys

Antwerpen

Mechelen en omstreken: waterpret, koken of toch liever Halloweenschaatsen

Ben jij een echte waterrat? Kom in de herfstvakantie dan zeker een dagje zwemmen bij De Waterperels in Lier. Laat je meestromen in de wildwaterbaan, ga om ter snelst van de glijbanen of laat je dobberen in het golfslagbad. Het zwemparadijs zal tijdens de herfstvakantie elke dag, behalve zaterdag, een uurtje vroeger open zijn. Bovendien lopen er tijdens de herfstvakantie extra activiteiten in De Waterperels. Zo kun je bijvoorbeeld een gratis ticket winnen door mee te doen aan de Halloweenpuzzel of kun je proberen de overkant van het zwembad te bereiken door te lopen over de Wiggle bridge. Ook het Rest-eau-café zal in thema zijn door kindvriendelijke Halloweenspecials aan te bieden. Reserveren is niet noodzakelijk, maar wel aangeraden. Meer info op www.lago.be/lier

Volledig scherm Waterpret in Lier © Gregory Van Gansen / Photo News

Antwerpen: van Plopsa Station tot Dag van de Doden

Het nieuwste indoorpretpark in Vlaanderen eens uittesten deze herfstvakantie? Op zaterdag 30 oktober opent Plopsa Station Antwerp in het Antwerpse Centraal Station. Twee jaar na het faillissement van Comics Station maakte Studio 100 er een nieuw indoorpark van. Bezoekers kunnen zich uitleven op vijftien attracties, verdeeld over vier verdiepingen, waarbij uiteraard een belangrijke rol is weggelegd voor Studio 100-figuurtjes, zoals Mega Mindy, Maya De Bij en Kabouter Plop, al zijn ook bekende stripfiguren nog van de partij. Zo zijn er ‘De Vliegende Fietsen’, ‘Maya’s Speeltuin’, ‘De Bumbamolen’, ‘K3 Discocars’, ‘Storm op Zee’ van Piet Piraat en ‘De Valtoren’ van Wickie de Viking. De attracties zijn voornamelijk gericht op kinderen tussen 2 en 10 jaar. Reserveren is noodzakelijk en kan op www.plopsastationantwerp.be.

Volledig scherm Opening van Plopsa Station in het centraal station © Klaas De Scheirder

Kempen: van parfum maken tot yoga

Nieuwsgierige kinderen van 9 tot 12 jaar die graag willen weten hoe je parfum maakt, kunnen daar deze herfstvakantie alles over leren. De Berenbende organiseert in Beerse een workshop over parfums die jouw zoon of dochter laten kennismaken met de bijzondere wereld van geurtjes. Je kroost mag ook zelf aan de slag met verschillende geurstoffen om een eigen parfum samen te stellen. Inschrijven doe je hier.

Volledig scherm Wie weet ontdek jij wel een nieuw geurtje? © Julien T. Hamon

Limburg

Van street art tot vurige vijvers

Ben jij jarig in de herfstvakantie en wil je net als street artist Banksy de straten van Hasselt wat meer kleur geven? Vraag dan samen met je vriendjes of familie een workshop street art aan. Iedereen ouder dan 9 jaar mag deelnemen in een groep van maximaal twaalf mensen. Bij de workshops kun je kiezen tussen ‘Graffiti & Verf’ en ‘Happy Stones’. Bij ‘Graffiti & Verf’ leer je met graffiti, verf en stencils hoe je je eigen kunstwerk kunt maken. Bij de workshop ‘Happy Stones’ breng je de kleuren naar iedereen! Je mag er in deze workshop op los fantaseren terwijl je kleurige kunstwerkjes maakt op stenen. De stenen kun je dan verspreiden over de stad om Hasselt wat meer kleur te geven. De workshops vinden steeds plaats in Villa Basta in de Vissersstraat 2 in Hasselt. Meer info en reserveren op www.hasselt.be.

Volledig scherm Waan je even Banksy in Hasselt © RV