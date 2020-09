Jarne Vrijsen (P.Eisden): “Nog tweemaal winnen en we zitten in de trommel met Brugge en Anderlecht” Lucien Claessens

16 september 2020

09u18 0 Voor de vierde bekerronde reist Patro Eisden zondag naar het verre Oost-Vlaamse Zele. De derdeklasser mocht in de beker driemaal thuis aantreden en kon telkens winnen. Benieuwd of de Maaslanders deze zegereeks kunnen stoppen. Jarne Vrijsen wil verder bekeren. “We zijn gewaarschuwd en zullen hen geenszins onderschatten”, aldus de 24-jarige verdediger, die na een inactiviteit van een jaar opnieuw aan voetballen toe is.

Eisden nam vorig weekend overtuigend de maat van van Stockay. Naast vijf nieuwelingen stond ook Jarne Vrijsen in de basis. Vrijsen was een jaar out met een buikspierletsel, maar is weer helemaal fit.

“Je weet niet hoe goed dit aanvoelde”, zegt Vrijsen.”Een jaar zonder voetballen was echt balen. De revalidatie duurde merkelijk langer dan verwacht. En net toen ik fit raakte, brak de corana uit en was het seizoen voorbij. Je weet niet hoe gelukkig ik was dat ik zondag mijn eerste officiële wedstrijd mocht spelen sinds lang.”

Na het vertrek van enkele verdedigers postte trainer Stijnen je in de voorbereiding op linksachterplaats. En je hebt je kans gegrepen?

“Bij mijn vorige teams heb ik haast steeds op deze plaats gespeeld. Het is mijn favoriete stek. Enkel bij Hasselt stond ik centraal achterin. Tijdens de oefenwedstrijden heb ik dan ook alles gedaan om de trainer van mijn kwaliteiten te overtuigen.”

Patro kreeg in het tussenseizoen een nieuwe “look”. Spelers verlieten de club, anderen kwamen erbij. Komen jullie even sterk voor de dag als verleden seizoen?

“In de bekerwedstrijd telde de ploeg inderdaad heel wat nieuwelingen. Aan kwaliteit ontbrak het niet. Integendeel. Iedereen speelde een sterke partij. Trainer Stijnen kan als geen ander er weer een stevig geheel uit kneden. De plaatsen zullen duur worden.”

Zondag spelen jullie in de vierde ronde tegen Jong Lede. Hoe schat je de kansen in?

“De beker blijft een belangrijk doel. We zullen er alles aan doen om zo ver mogelijk te raken. Nog tweemaal winnen en we zitten in de trommel met de 1A-clubs. Nog niet lang geleden duelleerde Patro tegen Brugge en Anderlecht. Elke speler droomt er toch van om tegen zulke topteams te spelen. Maar het blijft opletten. We zullen Jong Lede zeker niet onderschatten”, waarschuwt de 24-jarige Eisdense verdediger die eerder voor KRC Genk, MVV, Heist en Hasselt uitkwam.