Jan-Willem neemt met VW Kever uit 1975 deel aan Budapest Rally: “Om mijn zoontje met spierziekte te steunen”

Evert wordt volgende maand 8 jaar en heeft nog een oudere broer Bas (10). “Vlak voor zijn eerste verjaardag kregen we te horen dat Evert de spierziekte nemaline myopathie had”, zegt papa Jan-Willem (36). “Dat is een aangeboren spierziekte die bij minder dan 1 per 100.000 pasgeborenen voorkomt. De afgelopen jaren hebben we als gezin een enorme weg afgelegd. En dat mag je letterlijk en figuurlijk nemen. We reden het land rond op zoek naar de beste zorgen en adviezen van artsen en proffen in verschillende ziekenhuizen.”