Jan-Willem kroont zich tot Belgisch kampioen autobandrollen: “Bij mijn eerste poging haalde ik meteen 18,97 meter”

Herentals Tunnel onder spoorweg werd dit weekend geplaatst: “Met bijna 3,3 ton is tunnel zwaarder dan toekomsti­ge stalen spoorbrug”

Een heel weekend lang is er gewerkt aan de nieuwe tunnel onder de spoorweg ter hoogte van De Beukelaer-Pareinlaan in Herentals. Deze tunnel komt er in het kader van de bouw van de nieuwe en hogere spoorwegbrug over het vlakbijgelegen Albertkanaal. In normale omstandigheden zou het treinverkeer vanaf maandagochtend 4 uur terug over de brug kunnen.

10:53