Jan-Willem Bekaert wint tijdens Gaperfeesten BK autobandrollen, enige deelnemer die het einde van 18,97 meter haalt

De garagist maakte met houten paletten zelf een parcours met onderweg aan de zijkanten diverse obstakels. Jan-Willem Bekaert was de enige die de autoband 18,97 meter ver tot helemaal op het einde rolde.

Volledig scherm we bemerken vlnr winnares Edith Valcke, winnaar Jan-Willem Bekaert, Sylvie Deprez, Stefaan Nollet en tweedes Lucie Verhaeghe en Tim Desmet © DBEW

Het Belgisch Kampioenschap autobandrollen was meer dan waarschijnlijk een primeur in ons land. “Met dit initiatief willen we onze service op een andere manier in de kijker zetten”, zegt Stefan die behoort tot het bestuur van Gilwe 2.0, de nieuwe organisatoren van Gapersfeesten “Interactief en dus op een heel andere manier dan dat de mensen gewoon zijn wanneer ze rondkuieren op de Gapersfeesten.”

Het BK ging door ter hoogte van restaurant Den Artiest in de Ieperstraat. De deelname was gratis en iedereen kreeg drie beurten. “Mijn eerste poging was meteen prijs”, lacht winnaar Jan Willem Bekaert (36) uit Geluwe. “Ik vroeg me vooraf af hoe moeilijk het kon zijn. De band moet wat slalommen en natuurlijk speelde de geluksfactor een rol. Ik deed mee omdat ik het geestig vind en Stefan Nollet ken want we toeren vaak rond met onze oldtimer.”

Volledig scherm Stefan Nollet en Sylvie Deprez van de garage Nova Motor op de hoek van de Kapelle- en Ieperstraat organiseerden het BK © Maxime Petit

Zowat een kwart van de deelnemers aan dit BK waren vrouwen. Edith Valcke uit Menen rolde de autoband 14,53 meter ver. Ze is kleuterjuf aan de Sint-Jansschool in Menen. “Ik haalde het met mijn derde poging”, lacht ze. “Natuurlijk komt er een deel geluk aan te pas. Mijn echtgenoot is leverancier in de garage Nova Motor en zo was ik op de hoogte van dit initiatief.”

Volledig scherm Een kwart van de deelnemers waren vrouwen met lef © Maxime Petit

Bij mannen eindigde Tim Desmet tweede met 14,80 meter en bij de vrouwen Lucie Verhaeghe met 14,50 meter. Of amper drie centimeter verschil met de winnares. De twee kampioen kregen een voucher van banden Bridgestone van 200 euro, een originele trofee en een fles bubbels. De tweedes ontvingen een bon van 50 euro van restaurant Den Artiest dat veertig jaar bestaat.

Het staat nu reeds vast dat er volgend jaar een tweede editie van het BK autobandrollen. “De twee winnaars gaan sowieso hun titel moeten verdedigen”, zegt Stefan. “We gaan misschien wat bijwerken aan het parcours.”

Volledig scherm Ook Guy Taliman ging zijn kans © Maxime Petit

Volledig scherm De Gapersfeesten in Geluwe brachten heel wat volk op de been. Ook voor het BK autobandrollen © Maxime Petit

Volledig scherm De Gapersfeesten in Geluwe brachten heel wat volk op de been. Ook de jeugd nam deel aan het BK autobandrollen © Maxime Petit

Volledig scherm De Gapersfeesten in Geluwe brachten heel wat volk op de been. Onder meer voor het BK autobandrollen © Maxime Petit

Volledig scherm De Gapersfeesten in Geluwe brachten heel wat volk op de been. De jeugd was voor het BK autobandrollen alvast enthousiast © Maxime Petit

