Jan Van Hout (Achel VV):” Een prima bekercampagne en de driepunter tegen Zonhoven laten alvast een goed gevoel na” Lucien Claessens

14 september 2020

Het bekeravontuur van eerste provincialer Achel strandt in de derde ronde. Het Waalse Manage toonde zich iets scherper voor doel en won met 1-3. Toch baalt trainer Jan Van Hout niet. "We kunnen terugblikken op een goed bekerparcours. Het gaf de club uitstraling en de spelers deden heel wat ervaring op. Vanaf nu kunnen we ons helemaal concentreren op de competitie", weet de Achelse trainer.

In de eerste helft toonde Achel teveel respect voor de Waalse derdeklasser. Pas na de rust sloeg de motor aan. Is dit een juiste conclusie?

“Je hebt gelijk. Voor de rust haalden we nooit ons normaal niveau. Er was te weinig beleving. Daarenboven slikten we twee vermijdbare doelpunten. In de tweede helft gingen we hoger spelen. We zetten de tegenstander onder druk en moesten helemaal niet onderdoen voor Manage. Integendeel. De late aansluitingstreffer bracht opnieuw hoop. Maar een rake Waalse counter deed helaas de deur dicht.”

Jullie mogen met opgeheven hoofd afscheid nemen van de beker, maar toch zag ik even een blik van ontgoocheling bij je?

“Natuurlijk. Een groot gedeelte van de wedstrijd waren we de evenknie van onze tegenstander. Valt die derde goal niet, dan hadden we nog altijd uitzicht op die gelijkmaker. Want op dat moment waren we de betere ploeg. Manage was iets efficiënter. Laten we hier lessen uit trekken.”

Tot hiertoe legden jullie een prima parcours af. Dat moet een goed gevoel geven?

“Het is nog te vroeg om halleluja te zingen, maar we zijn inderdaad goed op weg”, bevestigt Van Hout. “Onze competitiestart is met confrontaties tegen Zonhoven, Bilzen-Waltwilder en Torpedo Hasselt niet van de poes. Daarom was de winst tegen Zonhoven op de openingsspeeldag heel belangrijk. Met deze driepunter is de druk van de ketel en kunnen we ontspannen de andere duels aanvatten.”

In het tussenseizoen deden jullie geen gekke dingen. Op de stoppende Wertelaers na, waren er geen vertrekkers?

“Als het goed draait moet je trachten de kern te behouden. Dat is gelukt. Met Pinxten (Herkol), Gevers (Lutlommel), Vos (Lommel), Black (Pelt) en nog enkele jongeren van Bocholt haalden we extra versterking binnen. Die ruimere kern geeft me meer keuzemogelijkheden. Die extra concurrentie houdt de spelers scherp en komt goed van pas wanneer er gekwetsten of geschorsten zijn. Kortom, dit is een bewuste strategie. Wil je in eerste provinciale een goed figuur slaan, moet je over een brede kern beschikken.”

Hoe hoog leg je de lat?

“We willen alleszins beter doen dan vorig seizoen toen we negende eindigden. Ik mik op plaats zeven. En als we dan ook nog de toppers het vuur aan de schenen kunnen leggen, ben ik best tevreden”, klinkt Jan Van Hout strijdvaardig.